Đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản: Có tới... 2 Huỳnh Như được gọi, vì sao?

Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn ở Nhật Bản

Hướng tới mục tiêu hoàn thiện lực lượng và lối chơi trước thềm SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 21.11 đến 30.11, với một số điều chỉnh nhân sự so với danh sách công bố ngày 17.10.

Sau một tháng rèn thể lực và kỹ chiến thuật cùng toàn đội, 5 cầu thủ sẽ không cùng đội đi tập huấn gồm: Lê Thị Thu, Lưu Hoàng Vân, Tạ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Vạn (chấn thương) và Trần Nhật Lan.

HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn ẢNH: VFF

Sau khi CLB nữ TP.HCM hoàn thành vòng bảng A giải CLB nữ châu Á 2025 - 2026, với thành tích lọt vào tứ kết, 6 cầu thủ: Quách Thu Em, Cù Thị Huỳnh Như, Huỳnh Như, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Kim Yên và Trần Thị Kim Thanh tiếp tục được HLV Mai Đức Chung bổ sung vào đội tuyển.

Hai trợ lý của CLB TP.HCM là HLV Đoàn Thị Kim Chi và trợ lý Nguyễn Thị Kim Hồng cũng được tăng cường cho ban huấn luyện, hỗ trợ công tác chuẩn bị chuyên môn. Với sự bổ sung con người từ đội nữ TP.HCM, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mạnh và giàu kinh nghiệm hơn nhiều. Đơn cử, Huỳnh Như được đánh giá cao về sự dạn dày. Với đẳng cấp vốn có, cầu thủ sinh năm 1991 hứa hẹn giúp nữ Việt Nam vượt khúc cua khó ở SEA Games 33. Còn Cù Thị Huỳnh Như là thế hệ đàn em, cũng là nhân tố nổi bật của bóng đá nữ Việt Nam.

Theo kế hoạch, từ Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển nữ Việt Nam đi thẳng xuống sân bay quốc tế Nội Bài đêm 20.11, cùng 8 thành viên bay từ TP.HCM ra Hà Nội đêm nay, làm thủ tục khởi hành chuyến bay lúc 1 giờ 35 ngày 21.11 và dự kiến hạ cánh tại Nagoya lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương).

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: VFF

Trong 10 ngày tập huấn tại Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có ba trận giao hữu với các đội bóng thuộc hệ thống các trường đại học tại Nagoya, nhằm đánh giá phong độ, khả năng phối hợp và sự thích ứng chiến thuật của toàn đội.

Kết thúc chương trình tập huấn, đội tuyển sẽ trở về TP.HCM vào ngày 30.11 và đóng quân thêm hai ngày để thích nghi với điều kiện thời tiết và nhiệt độ trong khu vực. Ngày 2.12, đội sẽ di chuyển sang Chonburi (Thái Lan), sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33.