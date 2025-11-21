Trần Thanh Trung được gọi gấp lên U.23 Việt Nam, thầy Kim chọn nhân sự bất ngờ

Nhìn vào bản danh sách lần này, có thể thấy rõ bộ khung chính của đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn là những gương mặt đã được duy trì triệu tập xuyên suốt từ cuối năm 2024 đến nay. Đây là lớp cầu thủ đã tích lũy dày dạn kinh nghiệm qua nhiều giải đấu quốc tế chính thức cũng như các chuyến tập huấn chất lượng cao ở nước ngoài. Đặc biệt, đội đã ba lần tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức – sân chơi quy tụ các đội tuyển U.23 hàng đầu châu Á như Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Những lần cọ xát giá trị này giúp U.23 Việt Nam trưởng thành vượt bậc, định hình bản lĩnh thi đấu và hoàn thiện rõ rệt về chuyên môn. Thành quả thể hiện rõ qua chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 – lần thứ ba liên tiếp đội tuyển đăng quang tại đấu trường khu vực. Ở giải đấu này, U.23 Việt Nam gây ấn tượng bằng tâm thế tự tin, bản lĩnh, đặc biệt trong trận chung kết trên sân Indonesia. Đây cũng là động lực quan trọng giúp đội tuyển tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại òng loại U.23 châu Á 2026, nơi U.23 Việt Nam xuất sắc giành vé dự VCK với thành tích toàn thắng cả 3 trận.

Trần Thanh Trung (phải) lên thay Văn Trường bị chấn thương

U.23 Việt Nam hướng tới những nhiệm vụ quan trọng

Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất đối với U.23 Việt Nam ở chiến dịch SEA Games 33 là sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Tại lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc ngày 18.11, Văn Trường không may dính chấn thương dây chằng gối và buộc phải tiến hành phẫu thuật. Chấn thương này đòi hỏi quãng thời gian dài để điều trị và hồi phục, khiến tiền vệ sinh năm 2003 không thể góp mặt tại SEA Games 33. Đây là mất mát lớn cho U.23 Việt Nam bởi Văn Trường là nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong cách vận hành lối chơi. Anh có thể đảm nhiệm cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công, sở hữu phong cách thi đấu năng nổ, thông minh và luôn duy trì được nhịp độ thi đấu cho toàn đội.

Trần Thành Trung (thứ hai từ trái sang) từng lên U.23 Việt Nam trước vòng loại U.23 châu Á

Trong bối cảnh đó, nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng cho U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ ổn định bộ khung đã được định hình suốt thời gian qua, đồng thời bổ sung thêm một số nhân tố đã từng góp mặt ở các đợt tập trung gần đây như Nguyễn Lê Phát, Trần Thành Trung và Nguyễn Đức Việt. Đây đều là những cầu thủ đã quen với môi trường đội tuyển, nắm bắt được yêu cầu chiến thuật và hòa nhập tốt với lối chơi chung. Với quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều, việc tiếp tục trao cơ hội cho các gương mặt đã được kiểm chứng được đánh giá là lựa chọn phù hợp.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Vũng Tàu vào ngày 23.11, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1.12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận ra quân gặp U.23 Lào ngày 4.12, sau đó đối đầu U.23 Malaysia ngày 11.12. Đây đều là những trận đấu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Không chỉ thiếu vắng Văn Trường, U.23 Việt Nam cũng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở trận mở màn. Do vướng lịch thi đấu của CLB CAHN tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025, bộ đôi Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển vào ngày 4.12, tức ngay trong ngày U.23 Việt Nam ra sân gặp U.23 Lào. Điều này đòi hỏi Ban huấn luyện phải có phương án nhân sự linh hoạt, tính toán kỹ lưỡng về lực lượng cho từng thời điểm, đồng thời phát huy tối đa sự gắn kết và bản lĩnh của các cầu thủ đã đồng hành cùng đội trong suốt chặng đường chuẩn bị vừa qua.

Dù có một số khó khăn nhất định về lực lượng, U.23 Việt Nam vẫn đang hoàn toàn chủ động đi đúng lộ trình đã được xây dựng từ sớm với những phướng án cụ thể. Nền tảng đến từ quá trình tập huấn, cọ xát liên tục ở các giải quốc tế trong suốt thời gian dài vừa qua sẽ là điểm tựa để thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin bước vào SEA Games 33 với quyết tâm cao nhất, hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ khu vực.