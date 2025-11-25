U.23 Việt Nam nguy cơ bị đổi địa điểm đá SEA Games vì thảm họa thiên tai, mất điện diện rộng

Đội U.23 Việt Nam có thể thi đấu ở Bangkok?

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, sân vận động Tinsulanon (tỉnh Songkhla, Thái Lan), nơi diễn ra các trận đấu thuộc bảng B (có U.23 Việt Nam, Lào, Malaysia) môn bóng đá nam SEA Games 33, vẫn đang tạm an toàn và hoạt động bình thường. Tuy nhiên, những cơn mưa lớn tiếp theo vẫn có thể ảnh hưởng đến khâu chuẩn bị, cũng như chất lượng mặt cỏ tại sân. Phía ban tổ chức sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình và lên kế hoạch dự phòng. Nếu tình hình xấu đi (nhiều khả năng xảy ra), địa điểm thi đấu môn bóng đá nam ở bảng B có thể phải thay đổi, chậm nhất là trong vòng 1, 2 ngày nữa.

Những ngày qua, 6 tỉnh miền Nam Thái Lan bị ngập lụt nghiêm trọng sau loạt mưa lớn từ ngày 19.11. Tỉnh Songkhla ngập nặng, có nơi mực nước lên cao đến 3 m, đã ảnh hưởng tới 16 huyện và hơn 465.000 người trên toàn tỉnh. Thống đốc tỉnh Songkhla, ông Suthep Rungkanchanapirom, đã ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp. Cục Khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục từ ngày 23 đến 25.11. Tất cả các cơ quan đang theo dõi chặt chẽ tình hình 24/7. Tỉnh Songkhla cũng đã mất điện diện rộng trong 3 ngày qua, ảnh hưởng đến khâu chuẩn bị cho SEA Games 33.

Người dân tại tỉnh Songkhla sống trong bóng tối những ngày qua ẢNH: SONGKHLA FC

Tính đến ngày thi đấu của đội U.23 Việt Nam, BTC còn 10 ngày để "chạy đua". Tuy nhiên, ngay cả khi nước rút trong vòng 2 ngày nữa, mặt sân cũng khó lòng hồi phục, trở lại trạng thái tốt nhất để đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các trận đấu. Rất có thể, BTC SEA Games phải đổi địa điểm thi đấu bảng B môn bóng đá nam. Bangkok có thể được chọn. Tại đây, số lượng sân tập chất lượng khá nhiều. Các trận ở bảng B có thể được thi đấu ở sân Thammasat, nơi từng diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Sân Jitanakron, một SVĐ khác ở tỉnh Songkhla ngập nặng ẢNH: ASTRO

Songkhla chìm trong biển nước ẢNH: ASTRO

Đã đổi địa điểm thi đấu môn đầu tiên

Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan, đã tiết lộ những thay đổi về địa điểm thi đấu của một số môn tại SEA Games 33. Sân vận động chính của thành phố (Phru Khang Khao), nơi được sử dụng để tổ chức môn muay, đã bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị sân vận động. Do đó, môn muay được chuyển đến Trung tâm Hội nghị quốc tế của Đại học Prince of Songkla, nơi diễn ra môn wushu.

Các địa điểm thi đấu khác ở tỉnh Songkhla, bao gồm nhà thi đấu, sân vận động Jiranakorn và tòa nhà Suwanwong tại thành phố Hat Yai, được sử dụng tổ chức pencak silat, cũng đang đang bị ngập. BTC đang cố gắng khắc phục.



