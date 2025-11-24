Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live Việt Nam 0-0 Quần đảo Bắc Mariana, vòng loại U.17 châu Á: Chiến thắng đậm đà?

Nghi Thạo - Lĩnh Nam
24/11/2025 17:47 GMT+7

19 giờ hôm nay (24.11), đội tuyển U.17 Việt Nam chạm trán với U.17 Quần đảo Bắc Mariana, ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C vòng loại giải U.17 châu Á 2026.

Đội tuyển U.17 Việt Nam đã có màn khởi đầu ấn tượng tại vòng loại U.17 châu Á 2026, khi vượt qua U.17 Singapore với tỷ số đậm 6-0 trong trận đấu diễn ra tối 22.11. Đến lượt trận thứ hai, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán với U.17 Quần đảo Bắc Mariana lúc 19 giờ, ngày 24.11 tại sân vận động PVF - Hưng Yên.

Trên lý thuyết, đội bóng của HLV Cristiano Roland được đánh giá cao hơn hơn đối phương rất nhiều. Do đó, mục tiêu của Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội chắc chắn là một chiến thắng và 3 điểm trọn vẹn. Thậm chí, U.17 Việt Nam cần một chiến thắng đậm để đua hiệu số với U.17 Malaysia.

- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam (áo trắng) thắng tưng bừng 6-0 ở trận ra quân vòng loại U.17 châu Á 2026

ẢNH: VFF

HLV Cristiano Roland cho biết cường độ thi đấu "5 trận trong 10 ngày" là thử thách lớn, nhưng đội U.17 Việt Nam "đã chuẩn bị và luôn sẵn sàng". Vị HLV người Brazil cũng nhấn mạnh: "Tôi đã nói với đội rằng, một cầu thủ có thể đá chính ở trận này, nhưng trận sau vẫn có sự thay đổi".

Sau lượt trận đầu tiên, U.17 Việt Nam dù có chiến thắng tưng bừng ở trận ra quân trước U.17 Singapore, nhưng chỉ xếp nhì bảng C, vì kém hơn U.17 Malaysia về hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +13). Ở vòng loại U.17 châu Á 2026, chỉ có đội đứng nhất ở mỗi bảng (7 bảng) mới giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết.

Trước đó, ở hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận đầu tiên của bảng C, U.17 Hồng Kông thắng U.17 Macau 2-0, trong khi U.17 Malaysia đánh bại U.17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số cực đậm 13-0.

