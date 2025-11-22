Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam bất ngờ xếp sau Malaysia, tại sao?

Hoàng Lê
Hoàng Lê
22/11/2025 21:23 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước U.17 Singapore nhưng vẫn phải xếp sau U.17 Malaysia ở bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026.

U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia cùng bùng nổ trận ra quân

Hôm nay (22.11), trên sân PVF, đội tuyển U.17 Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước đội tuyển U.17 Singapore ở lượt trận đầu tiên bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026. Tuy nhiên với việc đội U.17 Malaysia đánh bại U.17 Quần đảo Bắc Mariana đến 13-0, thầy trò HLV Cristiano Roland phải xếp sau đối thủ.

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam bất ngờ xếp sau Malaysia, tại sao?- Ảnh 1.

Đội tuyển U.17 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước U.17 Singapore khi ghi 3 bàn trong hiệp 1 và có thêm 3 bàn trong hiệp 2

ẢNH: VFF

Trước đó ở trận mở màn bảng C, đội U.17 Hồng Kông vượt qua U.17 Macau với tỷ số 2-0, tạm dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên vị trí này của đội U.17 Hồng Kông đã về tay đội U.17 Malaysia bởi họ có chiến thắng ấn tượng trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana. Cũng vì thế mà đội U.17 Việt Nam đành chấp nhận xếp hạng nhì vì có hiệu số bàn thắng bại ít hơn so với U.17 Malaysia.

Trong chiến thắng 6-0 ấn tượng trước U.17 Singapore, Đại Nhân, Lê Sỹ Bách, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Mạnh Quân (2 bàn) là những cầu thủ lập công cho U.17 Việt Nam.

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam bất ngờ xếp sau Malaysia, tại sao?- Ảnh 2.

U.17 Malaysia dẫn đầu bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026

ẢNH: VFF

Ngày 24.11, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ hai bảng C, chạm trán đội U.17 Quần đảo Bắc Mariana. Đối thủ được đánh giá thấp hơn, là cơ hội để U.17 Việt Nam tiếp mạch thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026 với đối thủ đáng gờm nhất ở bảng đấu này là U.17 Malaysia.



Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam Bảng xếp hạng U.17 Việt Nam Vòng loại U.17 châu Á u.17 malaysia
