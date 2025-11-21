Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện kênh phát trực tiếp U.17 Việt Nam đấu U.17 Hồng Kông: HLV Roland loại 4 cầu thủ

Ngao Thụy
Ngao Thụy
21/11/2025 20:19 GMT+7

Chiều 21.11, đội tuyển U.17 Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cho vòng loại U.17 châu Á 2026 bằng buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Ngay sau buổi tập, HLV Cristiano Roland công bố danh sách 23 cầu thủ theo đúng điều lệ giải.

4 cầu thủ chia tay đội U.17 Việt Nam

4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở chiến dịch lần này gồm: thủ môn Hồ Lê Nguyên Chương, hậu vệ Nguyễn Lê Đức Anh, tiền vệ Hoàng Minh Lợi và tiền đạo Hồ Chi Dần. Ban huấn luyện dành thời gian động viên và nhắn nhủ các cầu thủ trẻ giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục nỗ lực tại CLB để mở ra cơ hội trở lại đội tuyển ở những đợt tập trung sau.

Tại bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ cạnh tranh với Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Quần đảo Bắc Mariana và Ma Cao (Trung Quốc). Ở trận mở màn, U.17 Việt Nam đối đầu U.17 Singapore vào ngày 22.11 trên sân vận động PVF.

Lộ diện kênh phát trực tiếp U.17 Việt Nam đấu U.17 Hồng Kông: HLV Roland loại 4 cầu thủ- Ảnh 1.

Lộ diện kênh phát trực tiếp U.17 Việt Nam đấu U.17 Hồng Kông: HLV Roland loại 4 cầu thủ- Ảnh 2.

Danh sách chính thức đội U.17 Việt Nam tham dự vòng loại U.17 châu Á

ẢNH: VFF

HLV Cristiano Roland cho biết đội tuyển nhận được sự quan tâm và điều kiện thuận lợi từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông đánh giá chuyến tập huấn tại Nhật Bản mang lại nhiều trải nghiệm quan trọng cho các cầu thủ trẻ. Theo HLV Cristiano Roland, toàn đội đang có tinh thần tốt, tập trung cho trận mở màn và đặt mục tiêu góp mặt tại vòng chung kết U.17 châu Á 2026.

Lộ diện kênh phát trực tiếp U.17 Việt Nam đấu U.17 Hồng Kông: HLV Roland loại 4 cầu thủ- Ảnh 3.

HLV Cristiano Roland dẫn dắt U.17 Việt Nam

ẢNH: VFF

Lộ diện kênh phát trực tiếp U.17 Việt Nam đấu U.17 Hồng Kông: HLV Roland loại 4 cầu thủ- Ảnh 4.

Các cầu thủ U.17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho hành trình sắp tới

ẢNH: VFF

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá cao chất lượng đội hình hiện tại với nhiều cầu thủ từng thi đấu tại vòng chung kết U.17 châu Á năm ngoái. Tuy vậy, ông cho rằng mật độ 5 trận trong 10 ngày là thách thức lớn, đòi hỏi công tác hồi phục và xoay tua lực lượng phải được triển khai hợp lý để duy trì trạng thái tốt nhất.

Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Cristiano Roland được kỳ vọng sẽ trở thành đội tuyển thứ sáu của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết châu lục năm tới, sau đội tuyển nữ quốc gia, U.23 quốc gia, đội tuyển futsal nam, U.20 nữ và U.17 nữ quốc gia.

Các trận đấu của bảng C, trong đó có U.17 Việt Nam và các đối thủ sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play.

Lộ diện kênh phát trực tiếp U.17 Việt Nam đấu U.17 Hồng Kông: HLV Roland loại 4 cầu thủ- Ảnh 5.


