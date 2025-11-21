Màn ăn mừng cảm động: 'Cố lên nhé người dân Khánh Hòa...'

Hành động nhỏ nhưng đầy ấm áp

Phút thứ 4 ở cuộc chạm trán với đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025), chân sút của đội Trường ĐH Nha Trang đã đưa bóng vào lưới đối phương. Tuy nhiên, các thành viên của đại diện bóng đá sinh viên miền Trung đã không ăn mừng theo cách thường thấy. Họ chạy về phía đường biên, nơi đã chuẩn bị sẵn một tấm băng rôn được cuộn lại từ trước trận. Khi tấm vải được kéo căng, những dòng chữ viết tay bằng hiện ra: "Cố lên nhé người dân Khánh Hòa. Mong mọi người bình an vượt qua cơn lũ".

Chỉ là những dòng chữ viết tay trên tấm vải trắng, nhưng khoảnh khắc ấy lại tạo nên điểm nhấn lớn nhất của trận đấu. Những cầu thủ sinh viên mồ hôi còn đọng trên trán, cố giữ tấm băng rôn thật chặt... tất cả tạo nên một hình ảnh thật sự lay động.

Khoảnh khắc các cầu thủ sinh viên căng tấm băng rôn đơn sơ, gửi thông điệp đầy ý nghĩa đến người dân Khánh Hòa ẢNH: CMH

Nhiều cầu thủ của Trường ĐH Nha Trang đang thi đấu ở Hà Nội (nơi VCK được tổ chức), nhưng trái tim họ chắc chắn vẫn hướng về quê nhà. Không khó để hình dung được sự lo lắng của những chàng trai tuổi đôi mươi, khi người thân của họ có thể cũng đang chống chọi với lũ dữ.

Hành động dù nhỏ nhưng ý nghĩa và đầy ấm áp, đôi khi đó cũng là một trong những điều tạo nên vẻ đẹp của bóng đá. Từ khán đài, nhiều khán giả bật điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy; còn trên luồng trực tiếp, hình ảnh này cũng được máy quay bắt cận cảnh. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc sẽ trở thành điểm nhấn cảm xúc của cả giải đấu.

Đội Trường ĐH Nha Trang dù dẫn bàn từ rất sớm, nhưng không thể giữ vững lợi thế. Chung cuộc, đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Đội Trường ĐH Nha Trang dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng có thể nói toàn đội đã có một trận đấu đáng nhớ, một hành động đẹp.