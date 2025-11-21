Lịch thi đấu vòng loại châu Á hấp dẫn: U.17 Việt Nam và Malaysia đá 'chung kết bảng'

U.17 Việt Nam đá khung giờ đẹp

Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22.11 đến 30.11, trong khi VCK được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. U.17 Việt Nam ở bảng C, với sự góp mặt các đối thủ Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Quần đảo Bắc Mariana và Macau. Theo đó, đội bóng sao vàng nắm trong tay lợi thế lớn, khi Việt Nam là chủ nhà của bảng C (đá trên 2 sân: sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sân PVF – Hưng Yên).

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.17 Việt Nam lần lượt chạm trán Singapore (ngày 22.11), Quần đảo Bắc Mariana (ngày 24.11), Hồng Kông (ngày 26.11), Macau (ngày 28.11), trước khi đá trận hạ màn với Malaysia (ngày 30.11).

Tại Việt Nam, FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền của vòng loại giải U.17 châu Á 2026. Người hâm mộ có thể đón xem đội tuyển U.17 Việt Nam tranh tài trên các nền tảng của FPT Play.

Lịch thi đấu của bảng C, vòng loại U.17 châu Á 2026 ẢNH: FPT PLAY

Phát biểu tại họp báo, HLV trưởng U.17 Việt Nam – Cristiano Roland cho biết đội đã có quá trình chuẩn bị tích cực, trong đó chuyến tập huấn tại Nhật Bản mang lại nhiều trải nghiệm quý báu cho các cầu thủ trẻ. Ông cho biết toàn đội đang có tinh thần tốt, tập trung tối đa cho trận mở màn, đồng thời đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để góp mặt tại vòng chung kết (VCK) U.17 châu Á 2026.

HLV Cristiano Roland cũng đánh giá cao lực lượng hiện tại, với nhiều cầu thủ từng tham dự VCK U.17 châu Á năm ngoái và đang rất khao khát trở lại đấu trường này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mật độ 5 trận trong 10 ngày là thách thức lớn, đòi hỏi công tác hồi phục và xoay tua lực lượng của U.17 Việt Nam phải được triển khai hiệu quả.

HLV trưởng Roland (trái) nhận định mật độ thi đấu 5 trận/10 ngày là thách thức lớn với U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

HLV Javier Jorda của U.17 Malaysia cho biết, đội đã chuẩn bị xuyên suốt trong năm, bao gồm chuyến tập huấn ở Croatia. Ông đánh giá bảng C rất khó khăn, đồng thời bày tỏ hy vọng trận cuối cùng gặp chủ nhà Việt Nam sẽ trở thành "chung kết" thực sự của bảng đấu.

7 đội nhất bảng vào VCK U.17 châu Á 2026 Vòng loại U.17 châu Á 2026 áp dụng thể thức thi đấu mới: 38 đội được chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). 7 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết (VCK). Ngoài ra, 9 đội được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar (chủ nhà U.17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U.17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia. Theo kế hoạch, các trận vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22.11 đến 30.11, trong khi VCK được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. Tám đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á tham dự U.17 World Cup 2026.