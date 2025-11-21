Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son tái xuất CLB Nam Định khi nào, xem phát trực tiếp ở đâu?

Thu Bồn
Thu Bồn
21/11/2025 09:30 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ tái xuất trong màu áo CLB Nam Định ở đấu trường Cúp quốc gia, trong ngày đội chủ sân Thiên Trường chạm trán với CLB Long An.

Xuân Son được kỳ vọng giúp CLB Nam Định khởi sắc

Vào lúc 18 giờ ngày 23.11, CLB Nam Định đối đầu CLB Long An trên sân Thiên Trường, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 16 Cúp quốc gia 2025-2026. Đáng chú ý, trận đấu này cũng chứng kiến màn tái xuất của tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong màu áo đội bóng thành Nam, sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương gãy chân (từ chung kết AFF Cup 2024).

Trước đó, Nguyễn Xuân Son cũng đánh dấu sự trở lại của mình ở đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 1997 để lại dấu ấn với bàn thắng khai thông thế bế tắc ở hiệp 2, mở ra chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Phát biểu sau trận, Xuân Son xúc động nói: "Tôi hạnh phúc khi ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Đây là trận đấu khó khăn. Đã rất lâu rồi, tôi đã nỗ lực hết mình để có khoảnh khắc này, để được đứng ở đây. Tôi biết chấn thương của mình nghiêm trọng và phải rất cố gắng mới trở lại được. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, trong đó có CĐV Việt Nam đã có mặt ở Lào để cổ vũ cho đội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam và CLB".

Sự trở lại của Xuân Son có ý nghĩa rất lớn, được kỳ vọng giúp CLB Nam Định thi đấu khởi sắc hơn, đặc biệt là ở sân chơi V-League.

Xuân Son tái xuất CLB Nam Định khi nào, xem phát trực tiếp ở đâu?- Ảnh 1.

Cúp quốc gia sẽ phát trực tiếp trên FPT Play

Xuân Son tái xuất CLB Nam Định khi nào, xem phát trực tiếp ở đâu?- Ảnh 2.

Xuân Son ghi bàn trong trận đầu tiên trở lại đội tuyển Việt Nam, sau thời gian dài dưỡng thương

ẢNH: THỤY AN

Bên cạnh đó, trận đấu với Long An vào ngày 23.11 cũng đồng thời là màn ra mắt của tân HLV trưởng CLB Nam Định - Mauro Jeromino. Trước khi được bổ nhiệm ngồi "ghế nóng" của đội chủ sân Thiên Trường, vị HLV người Bồ Đào Nha có thời gian dài làm việc ở Việt Nam. Ông Jeromino từng làm việc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Vị HLV người Bồ Đào Nha cũng từng nắm đội PVF thi đấu tại giải hạng nhất.

Những thay đổi trên băng ghế huấn luyện diễn ra trong thời điểm CLB Nam Định cần tạo luồng gió mới để vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau hai mùa giải liên tiếp vô địch V-League, đội bóng thành Nam hiện gặp nhiều trắc trở ở mùa giải 2025-2026. Đội bóng thành Nam hiện xếp thứ 10, chỉ thắng 2/10 trận, hòa 4 và thua 4.

Xuân Son tái xuất CLB Nam Định khi nào, xem phát trực tiếp ở đâu?- Ảnh 3.

