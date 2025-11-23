Sau khởi đầu tưng bừng, U.17 Việt Nam chạm trán đội vừa thua Malaysia 0-13 ở vòng loại châu Á

Đội tuyển U.17 Việt Nam đã có màn khởi đầu ấn tượng tại vòng loại U.17 châu Á 2026, khi vượt qua U.17 Singapore với tỷ số đậm 6-0 trong trận đấu diễn ra tối 22.11. Lần lượt, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Trần Mạnh Quân (cú đúp) đã ghi bàn cho đội bóng sao vàng.

U.17 Việt Nam xếp nhì bảng, sau U.17 Malaysia

Ở hai trận đấu diễn ra cùng ngày và cũng thuộc lượt trận đầu tiên của bảng C, U.17 Hồng Kông thắng U.17 Macau 2-0, trong khi U.17 Malaysia đánh bại U.17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số cực đậm 13-0. Như vậy, U.17 Việt Nam dù có chiến thắng tưng bừng ở trận ra quân, nhưng chỉ xếp nhì bảng C (sau lượt trận đầu tiên) khi kém hơn U.17 Malaysia về hiệu số bàn thắng bại.

Đến lượt trận thứ hai, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán với U.17 Quần đảo Bắc Mariana lúc 19 giờ, ngày 24.11. Trên lý thuyết, đội bóng của HLV Roland được đánh giá cao hơn hơn đối phương rất nhiều. Do đó, mục tiêu của Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội chắc chắn là một chiến thắng và 3 điểm trọn vẹn. Thậm chí, U.17 Việt Nam cần một chiến thắng đậm để đua hiệu số với U.17 Malaysia.

U.17 Việt Nam gặp U.17 Quần đảo Bắc Mariana ở lượt trận thứ hai ẢNH: FPT PLAY

Hai trận đấu còn lại của bảng C cũng diễn ra vào ngày 24.11: U.17 Malaysia gặp U.17 Hồng Kông (16 giờ), U.17 Singapore đụng độ U.17 Macau (19 giờ).

"U.17 Việt Nam tự tin hơn sau trận ra quân"

Sau trận đấu ra quân, HLV Cristiano Roland cũng đưa ra đánh giá về màn trình diễn của U.17 Việt Nam: "Tôi hài lòng về kết quả cũng như màn thể hiện của đội. Chúng tôi đạt mục tiêu 3 điểm trong trận ra quân, và quan trọng là trạng thái nhập cuộc của U.17 Việt Nam tốt, duy trì được trong 90 phút. Tôi nghĩ với cầu thủ trẻ thì điều đó rất quan trọng. Các em làm tốt, nhưng cần phải tiếp tục hướng tới trận sau. Ở trận ra quân, điều đầu tiên tôi nghĩ các cầu thủ trẻ sẽ có những tình huống hỏng, sai sót, nhưng đó là bình thường. Dĩ nhiên, chúng tôi có sự chuẩn bị cho những tình huống như vậy, và đội phải rút ra bài học. U.17 Việt Nam xứng đáng có 3 điểm. Chúng tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều sau trận đấu này".

U.17 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở vòng loại U.17 châu Á 2026 ẢNH: VFF

Bên cạnh đánh giá chuyên môn, thuyền trưởng U.17 Việt Nam cũng nhấn mạnh sự đoàn kết là nền tảng quan trọng: "Với tôi, sự đoàn kết, đồng đội và tinh thần dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu. Khi các em hát quốc ca, họ hiểu được rõ nhất mình phải chiến đấu như thế nào vì người hâm mộ. Tôi luôn động viên các cầu thủ khi vào sân phải chiến đấu với động lực lớn nhất, kể cả khi cùng nhau ăn mừng bàn thắng cũng phải thể hiện nét văn hóa, gắn kết và tạo sức mạnh cho đội bóng".