Thắng đậm Singapore, U.17 Việt Nam ra quân ấn tượng tại vòng loại châu Á

Tối 22.11, U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Singapore trên sân vận động PVF - Hưng Yên. Đây là trận ra quân của thầy trò HLV Cristiano Roland tại bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026.

U.17 Việt Nam chơi áp đảo ngay từ đầu

Ở trận đấu này, U.17 Việt Nam đã thể hiện được sự vượt trội so với đối thủ. Sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng sao vàng ngay lập tức tràn đội hình lên tấn công, liên tục tạo ra sức ép lớn về phía vòng cấm U.17 Singapore. Trong thế trận áp đảo đối thủ, U.17 Việt Nam đã ghi đến 3 bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Khi trận đấu chưa trôi qua đầy 3 phút, U.17 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ biên phải, Lê Sỹ Bách chọc khe để Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống và bị cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, và được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Lê Trọng Đại Nhân tự tin thực hiện cú sút đưa bóng vào giữa khung thành, đưa U.17 Việt Nam vươn lên dẫn 1-0 ở phút thứ 4.

Lê Trọng Đại Nhân (9) là người đã tạo ra quả phạt đền và đích thân mở tỷ số cho U.17 Việt Nam trên chấm 11 m ẢNH: VFF

Phút 25, Chu Ngọc Nguyễn Lực có đường chuyền vượt tuyến cực hay ra sau hàng phòng ngự đối phương, Lê Sỹ Bách băng lên và tung cú dứt điểm nhưng không thể thắng được thủ môn Singapore. Nhưng ngay sau đó, Sỹ Bách tiếp tục có bóng và đã không bỏ lỡ cơ hội để nhân đôi cách biệt cho chủ nhà U.17 Việt Nam.

Phút 38, các cầu thủ U.17 Việt Nam có pha phối hợp cực kỳ đẹp mắt ở khu vực trung lộ, trước khi Nguyễn Minh Thủy dứt điểm quyết đoán đào sâu cách biệt thành 3-0 cho U.17 Việt Nam.

Mạnh Quân lập cú đúp trong hiệp 2

Phút 64, từ chấm đá phạt ở đáy biên phải, bóng được đưa sệt vào vòng cấm để Nguyễn Lực dứt điểm một chạm chuẩn xác, nâng tỷ số thành 4-0.

Phút 68, đội tuyển U.17 Việt Nam tiếp tục được hưởng phạt đền. Trần Mạnh Quân đã dễ dàng đánh lừa thủ môn đối phương, đưa đội bóng sao vàng vươn lên dẫn 5-0. Phút 69, các cầu thủ U.17 Việt Nam tận dụng tốt tình huống mắc sai lầm của thủ môn Singapore, và Mạnh Quân là người kết thúc để ấn định thắng chung cuộc với tỷ số 6-0 cho U.17 Việt Nam.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 24.11, U.17 Việt Nam gặp U.17 Quần đảo Bắc Marina.