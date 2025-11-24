U.23 Việt Nam bị ảnh hưởng vì tình hình ngập lụt nghiêm trọng ở Songkhla Thái Lan

Nơi tổ chức môn bóng đá nam tại SEA Games 33 bị lũ lụt, Thái Lan gặp khó

Theo tờ Nation Thailand, miền Nam Thái Lan đang đối mặt với thảm họa lũ lụt. Tỉnh Songkhla đã tuyên bố Hat Yai và các huyện lân cận là vùng đỏ và ra lệnh sơ tán người dân khẩn cấp do mưa lớn liên tục. Mưa lớn từ ngày 19 đến 23.11 khiến tỉnh Songkhla ngập lụt, đã ảnh hưởng tới 16 huyện và hơn 465.000 người trên toàn tỉnh. Hơn 80 máy bơm đã được lắp đặt để thoát nước, và quân đội được huy động để sơ tán người dân, kể cả những người mắc kẹt trong khách sạn do mất điện.

Hình ảnh tỉnh Songkhla ngập lụt được ghi lại vào ngày 23.11 ẢNH: NATION THAILAND

Trong bối cảnh Songkhla là một trong 6 tỉnh miền Nam Thái Lan bị ngập lụt trên diện rộng, công tác chuẩn bị và khảo sát cơ sở vật chất cho U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 đang bị cản trở nghiêm trọng. Giao thông tại tỉnh Songkhla đang gặp vấn đề khi nhiều tuyến đường chính bị ngập sâu hơn 1 m, khiến việc di chuyển và tiếp cận các khu vực sân bãi, nơi ăn ở dự kiến gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, lũ lụt và mất điện diện rộng tại các khu vực đô thị gây lo ngại về khả năng khôi phục kịp thời các cơ sở vật chất cần thiết, bao gồm cả sân tập và sân thi đấu trước thềm SEA Games 33. Chính quyền Songkhla vẫn đang nỗ lực tối đa để đối phó với thiên tai, nhưng dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn đến hết ngày 25.11, đặt ra thách thức lớn về thời gian chuẩn bị cho công tác hậu cần đối với VFF cũng như ban tổ chức SEA Games 33.

Dù vậy, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam khẳng định sẽ cử ngay cán bộ di chuyển từ thủ đô Bangkok đến tỉnh Songkhla để nắm tình hình. Từ đó, công tác tiền trạm có thể được diễn ra suôn sẻ, đảm bảo mọi khâu chuẩn bị đội U.23 Việt Nam là tốt nhất.

Hiện tại, mọi chuyến bay đến Songkhla đều phải tạm dừng. Theo dự báo, tình hình ngập lụt ở Songkhla sẽ giảm dần trong 3, 4 ngày tới.



Lúc này, đội U.23 Việt Nam đang tập huấn ở phường Bà Rịa (TP.HCM) để chuẩn bị cho SEA Games 33.