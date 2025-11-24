Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Người vá tàu đắm' Nguyễn Thành Công ngồi ghế nóng thay HLV Thạch Bảo Khanh, PVF-CAND thoát hiểm?

Bùi Huy
Bùi Huy
24/11/2025 12:01 GMT+7

HLV Thạch Bảo Khanh sẽ không dẫn dắt CLB PVF-CAND nữa. Người ngồi ghế nóng có thể là HLV Nguyễn Thành Công.

Ngày 24.11, CLB PVF-CAND thông báo trên fanpage: "CLB trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới HLV Thạch Bảo Khanh – người đã đồng hành cùng đội bóng trong quãng thời gian đầy ắp thăng trầm và cảm xúc vừa qua.

'Người vá tàu đắm' Nguyễn Thành Công ngồi ghế nóng thay HLV Thạch Bảo Khanh, PVF-CAND thoát hiểm?- Ảnh 1.

CLB PVF-CAND cảm ơn HLV Thạch Bảo Khanh

Ảnh: CLB

Dưới sự dẫn dắt của ông, PVF-CAND luôn ra sân với tinh thần thi đấu máu lửa, giàu nhiệt huyết và khát khao cống hiến. Ở mỗi thời khắc, dấu ấn chuyên môn và sự tận tâm của HLV Thạch Bảo Khanh luôn là điểm tựa quan trọng đối với toàn đội.

Vì những lý do cá nhân, hai bên đã thống nhất dừng hợp tác trên tinh thần tôn trọng và thấu hiểu. CLB PVF-CAND xin gửi đến HLV Thạch Bảo Khanh lời chúc tốt đẹp nhất trên chặng đường sắp tới. Xin cảm ơn và trân quý những đóng góp mà ông đã mang lại cho đội bóng".

Nhiều khả năng, cựu HLV đội Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công sẽ lên thay HLV Thạch Bảo Khanh. Ông Thành Công nổi tiếng là người chuyên "vá tàu đắm" của bóng đá Việt Nam. Hiện tại, CLB PVF-CAND đứng thứ 13 bảng xếp hạng V-League 2025-2026, nguy cơ rớt hạng khá cao.

