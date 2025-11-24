Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Việt kiều Thành Trung sẽ giúp U.23 Việt Nam mạnh hơn: Phải vô địch SEA Games

Hồng Nam
Hồng Nam
24/11/2025 10:00 GMT+7

Trần Thành Trung có cơ hội thứ hai để chứng tỏ bản thân tại U.23 Việt Nam, khi được HLV Kim Sang-sik triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 33.

Thành Trung trở lại U.23 Việt Nam

Chấn thương trong trận giao hữu với U.23 Hàn Quốc (Panda Cup 2025) đã lấy đi cơ hội dự SEA Games 33 của tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Tuy nhiên, một cánh cửa khác đã vô tình mở ra, để cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung được gọi lên U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik từng gọi Thành Trung lên U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026. Khi ấy, tiền vệ sinh năm 2005 mới có 2 tháng hòa nhập ở Việt Nam, đồng thời khoác áo tuyển trẻ với chấn thương ở háng chưa lành. Thành Trung chỉ trụ lại ít ngày, trước khi ông Kim trả về CLB.

Việt kiều Thành Trung sẽ giúp U.23 Việt Nam mạnh hơn: Phải vô địch SEA Games- Ảnh 1.

Thành Trung (áo đen) trong màu áo Ninh Bình

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Dù chỉ tập luyện cùng học trò chưa tới 1 tuần, nhưng HLV Kim Sang-sik khẳng định Thành Trung có năng lực chuyên môn. Cầu thủ từng khoác áo U.21 Bulgaria, chơi trên dưới 70 trận ở châu Âu là "ngọc thô", nhưng cần thời gian mài giũa để quen với điều kiện tại Việt Nam.

Sau khi trở về từ U.23 Việt Nam, bức tranh ở Ninh Bình của Thành Trung đã sáng hơn. Từ chỗ là phương án dự phòng của HLV Gerald Albadalejo (chỉ đá khoảng 25-30 phút/trận), Thành Trung đã có 4 trận đá chính (3 trận ở V-League, 1 trận ở Cúp quốc gia), số phút thi đấu tăng lên 60-65 phút. Ở màn lội ngược dòng trước Hải Phòng tối qua (23.11), Thành Trung đá 69 phút. Tiền vệ 20 tuổi là cầu thủ trẻ nhất trên sân. Anh thi đấu năng nổ, nhiệt huyết, xuất hiện ở mọi điểm nóng và giúp tuyến giữa Ninh Bình không bị áp đảo trước chủ nhà Hải Phòng đã chơi quá tốt.

Đó là tinh thần mà HLV Kim Sang-sik muốn thấy ở Thành Trung: phá bỏ lớp vỏ rụt rè, mạnh dạn tiếp cận trận đấu, kéo bóng, đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự và cầm trịch lối chơi. Việc chơi cùng tiền vệ có đẳng cấp và kinh nghiệm như Hoàng Đức đang giúp Thành Trung từng bước hòa nhập.

Trở lại U.23 Việt Nam lần này, do đó, sẽ là phiên bản mới mẻ của Thành Trung. Cầu thủ sinh năm 2005 cũng có nhiều điểm giống với Văn Trường, từ kỹ chiến thuật, nhãn quan chơi bóng đến tính chiến đấu cao. 

Việt kiều Thành Trung sẽ giúp U.23 Việt Nam mạnh hơn: Phải vô địch SEA Games- Ảnh 2.

Thành Trung (phải) đang từng bước cải thiện

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Thiếu hụt duy nhất của Thành Trung, là anh chưa có thời gian thấm nhuần triết lý HLV Kim Sang-sik như Văn Trường (người được ông Kim gọi lên tuyển từ tháng 9.2024) hay Thái Sơn. Dù vậy, đó là cái thiếu có thể khỏa lấp với 2 điều kiện: Thành Trung đủ nỗ lực và ông Kim đủ kiên trì. 

Đá chính, tại sao không? 

Sau 3 tháng quan sát học trò, đồng thời khi SEA Games 33 đã đến gần, HLV Kim Sang-sik không gọi Thành Trung lên U.23 Việt Nam để thử nghiệm.

Việt kiều Bulgaria được triệu tập để cạnh tranh suất đá chính, ở tuyến giữa vốn dĩ mong manh của U.23 Việt Nam. 

Sau khi Văn Trường vắng mặt, ông Kim chỉ còn Thái Sơn và Xuân Bắc là cứng cựa ở khu trung tuyến. Thái Sơn thực tế không phải ưu tiên hàng đầu, khi chỉ đá 2/4 trận ở giải U.23 Đông Nam Á, còn Xuân Bắc cũng mới lên chơi V-League, chưa thể hiện nhiều. 

Cuộc cạnh tranh đá chính ở U.23 Việt Nam sẽ cởi mở và khó lường, đặc biệt khi HLV Kim Sang-sik thường xuyên xoay tua, hoán đổi đội hình. Cách dùng người khó đoán của chiến lược gia người Hàn Quốc tạo ra động lực cạnh tranh rất lớn cho học trò. Thành Trung hoàn toàn có cơ hội, với vốn quý đã tích lũy ở Bulgaria (giải đấu có cường độ và sức va chạm cực lớn so với mặt bằng Đông Nam Á), cùng sự tự tin đang bồi đắp qua từng phút ra sân cho CLB Ninh Bình.

Việt kiều Thành Trung sẽ giúp U.23 Việt Nam mạnh hơn: Phải vô địch SEA Games- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik đang để cuộc đua đá chính ở trạng thái "mở"

ẢNH: THỤY AN

Yếu tố còn lại Thành Trung cần cải thiện, có lẽ chỉ nằm ở thể lực và vốn giao tiếp. Thành Trung cần thời gian hòa nhập hơn ở U.23 Việt Nam, tương tự trường hợp Lê Viktor, người cũng chật vật trong những ngày đầu lên tuyển. Còn về thể lực, anh chưa đá trọn vẹn trận nào cho Ninh Bình. 

Khắc phục được điểm yếu, Thành Trung sẽ trở thành con bài đa năng để HLV Kim Sang-sik nâng cấp U.23 Việt Nam. 

Xem thêm bình luận