Xuân Son chơi hay trong ngày tái xuất tại Thiên Trường

Ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025 - 2026 diễn ra hôm qua 23.11, Xuân Son đã thi đấu trở lại trong trận CLB Nam Định tiếp đội hạng nhất Long An. Trước đối thủ ở hạng đấu thấp hơn, tân HLV người Bồ Đào Nha của Nam Định Mauro Jeromino đã tung Xuân Son ra sân ngay từ đầu trận. Đá ở vị trí cao nhất trên hàng công đội bóng thành Nam, anh khiến người hâm mộ bất ngờ khi vẫn đủ thể lực chơi hơn 90 phút của trận đấu.

Xuân Son (14) tạo ấn tượng tốt với người hâm mộ đội bóng thành Nam Ảnh: CLB Nam Định

Không chỉ đảm bảo được thể lực, Xuân Son còn có cảm giác bóng rất tốt khiến người xem quên đi việc anh vừa có khoảng thời gian dài điều trị chấn thương. Rõ ràng việc HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho anh ở đội tuyển quốc gia đã giúp cầu thủ này tự tin. Ở trận đấu gặp đội tuyển Lào mới đây, dù vừa trở lại sau chấn thương nhưng anh đã ghi bàn mở tỷ số từ chấm 11 m, giúp đội tuyển VN có chiến thắng tại vòng loại Asian Cup 2027.

Niềm tin vào Xuân Son và cách dùng người của HLV Kim Sang-sik đã vô tình giúp CLB Nam Định hưởng lợi. Trong 45 phút đầu gặp CLB Long An, Xuân Son chơi năng nổ với 2 cú đánh đầu suýt thành bàn, 2 pha dứt điểm rất căng, một pha đánh gót đẹp mắt giúp A Mít đối mặt thủ môn đội khách và một cú sút phạt hiểm hóc nhưng thủ môn Văn Hưng đã xuất sắc bay người cản phá. Ngoài ra, Xuân Son còn nhạy bén đánh đầu vào lưới Long An ở phút 30, đáng tiếc là anh đã rơi vào thế việt vị.

Không chỉ chơi hay trong hiệp 1, sang hiệp 2, Xuân Son chơi thông minh khi nhận nhiệm vụ di chuyển lôi kéo hàng thủ của CLB Long An để tạo khoảng trống cho đồng đội ghi bàn. Phút 71, chính anh đã hút các hậu vệ đối phương để Brenner đệm bóng trong vòng 16 m 50 mở tỷ số cho Nam Định. Bàn thắng còn lại của đội chủ sân Thiên Trường do Lâm Ti Phông ghi.

Vừa trở lại, Xuân Son đã tạo ấn tượng tốt với người hâm mộ đội bóng thành Nam. Nếu anh tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi được ra sân ở giai đoạn 2 V-League, thì Nam Định đủ sức cải thiện vị trí thứ 10 của mình trên bảng xếp hạng.

Ninh Bình và Thể Công Viettel ngược dòng vào tứ kết

Đá trên sân Lạch Tray, nhưng CLB Ninh Bình đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Hải Phòng 2-1 để giành quyền vào tứ kết. Hiệp 1, đội Hải Phòng chơi rất hay và có bàn dẫn trước với pha lập công của Hữu Nam. Thế nhưng, Ninh Bình đã quật khởi trong nửa cuối hiệp 2. Sức ép của Hoàng Đức và đồng đội tạo nên giúp họ có bàn thắng san bằng tỷ số khi Thái Bảo (Hải Phòng) đánh đầu phản lưới nhà phút 69. Sau đó, Daniel Dos Anjos ấn định tỷ số 2-1 đưa đội khách đi tiếp. Chiến thắng này cho thấy đội bóng cố đô Hoa Lư rất bản lĩnh ở mùa giải năm nay và họ sẽ là đối thủ đáng gờm ở Cúp quốc gia lẫn đấu trường V-League.

Trận CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy khá hấp dẫn. Khi tỷ số đang 2-1 nghiêng về CLB CAHN thì Đình Trọng lãnh thẻ đỏ trực tiếp khiến đội bóng ngành công an chỉ còn 10 người. Cuối trận, hậu vệ Gomes (CLB CAHN) phạm lỗi với Khuất Văn Khang trong vòng 16 m 50 dẫn đến quả 11 m, và Lucas Vinicius đã san bằng tỷ số 2-2 cho đội bóng áo lính, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Bước vào loạt "đấu súng" cân não, Thể Công Viettel đã giành chiến thắng 4-3 để đi tiếp.

Trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM vào vòng tứ kết sau khi thắng CLB TP.HCM 3-0 với các bàn thắng của Tiến Linh, Williams và Endrick.