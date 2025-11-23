Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son tái xuất, Nam Định vẫn thắng nhọc Long An: Vào tứ kết Cúp quốc gia

Thu Bồn
23/11/2025 20:01 GMT+7

Trong ngày Nguyễn Xuân Son tái xuất sau thời gian dài dưỡng thương, còn tân HLV Mauro Jeromino ra mắt đội bóng mới, CLB Nam Định đã đánh bại CLB Long An, qua đó thẳng tiến vào vòng tứ kết Cúp quốc gia 2025-2026.

Tối 23.11 trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định tiếp đón CLB Long An, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025-2026. Đáng chú ý, trận đấu này chứng kiến màn tái xuất của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son trong màu áo đội bóng thành Nam, kể từ sau khi anh dính chấn thương gãy chân khi đá trận chung kết AFF Cup 2024 (vào đầu năm 2025). Bên cạnh đó, đây cũng là trận đấu ra mắt của tân HLV trưởng Mauro Jeromino (người Bồ Đào Nha).

Xuân Son 1 lần đưa bóng vào lưới CLB Long An, nhưng...

Nhà đương kim vô địch V-League Nam Định dù chạm trán với đội Long An đang đá ở giải hạng nhất, nhưng đội chủ sân Thiên Trường đã thi đấu rất chật vật. Trong đó, hàng tấn công của đội bóng thành Nam có Xuân Son, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường đến mành lưới đối phương. Trong suốt hiệp 1, đoàn quân của HLV Jeromino đã bế tắc trong khâu ghi bàn, khi CLB Long An chơi phòng ngự kiên cường. Cũng không thể phủ nhận rằng, thủ môn Lê Văn Hưng của CLB Long An đã có 45 phút thi đấu xuất sắc, khi ít nhất 2 lần cứu thua trông thấy cho đội nhà.

Xuân Son tái xuất, Nam Định vẫn thắng nhọc Long An: Vào tứ kết Cúp quốc gia- Ảnh 1.

CLB Nam Định gặp bế tắc, không thể tìm thấy mành lưới của CLB Long An trong hiệp 1

ẢNH: BTC

Về Xuân Son, chân sút gốc Brazil có cú đá phạt khá hiểm hóc ở phút 21, nhưng "người gác đền" của CLB Long An đã đổ người cản phá. Phút 30, sau cú đá phạt của đồng đội, Xuân Son băng lên đánh đầu đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng trọng tài biên đã căng cờ việt vị với tiền đạo sinh năm 1997.

Phải đến phút 71, CLB Nam Định mới có thể khai thông thế bế tắc, với pha lập công của ngoại binh duy nhất trên sân. Từ biên trái, Nguyễn Văn Vĩ treo bóng tầm trung vào vòng cấm, Brenner chọn vị trí chuẩn xác và tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc, khiến thủ môn đội Long An phải vào lưới nhặt bóng.

Xuân Son tái xuất, Nam Định vẫn thắng nhọc Long An: Vào tứ kết Cúp quốc gia- Ảnh 2.

Brenner (trái) khai thông bế tắc cho CLB Nam Định

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Phút 80, từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Nguyễn Trọng Đại tung cú sút thẳng vào khung thành đội Nam Định, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi tập trung để cản phá.

Phút 84, CLB Nam Định có pha phản công nhanh sắc bén. Văn Vĩ bứt tốc bên biên trái và tạt vào trong để Lâm Ti Phông đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng thành Nam. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. CLB Nam Định giành vé góp mặt ở vòng tứ kết Cúp quốc gia 2025-2026.

Tin liên quan

