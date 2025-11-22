Đội tuyển Việt Nam đầy năng lượng với Xuân Son, Hoàng Hên và các tài năng U.23

Đội tuyển Việt Nam chúc mừng Xuân Son ghi bàn ngay trận đầu tái xuất sau 10 tháng ảnh: Thụy An

Hàng công mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất nhiệm vụ, khi có được 12 điểm sau 4 trận gần nhất trước Lào và Nepal, giữ khoảng cách 3 điểm với Malaysia trước cuộc đối đầu với đối thủ này trận lượt về trên sân nhà.

Trận quyết đấu vào tháng 3.2026 đó sẽ rất hấp dẫn, không chỉ là cuộc chiến danh dự sau khi bóng đá Malaysia dính bê bối đáng xấu hổ liên quan hành vi làm giả giấy tờ để nhập tịch "lậu" 7 ngoại binh, mà vì còn diện mạo đáng chờ đợi của đội tuyển Việt Nam.

Việc Xuân Son chính thức trở lại sân cỏ đem đến kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho hàng công đội tuyển Việt Nam, nhất là nhìn vào viễn cảnh chân sút gốc Brazil sẽ có hơn 3 tháng trời tập luyện và thi đấu cho CLB Nam Định trên các đấu trường trong và ngoài nước.

Đỗ Hoàng Hên là một trong những tiền vệ sáng tạo hàng đầu Việt Nam ảnh: Đông Huyền

Sự vượt trội về thể hình, sức mạnh và khả năng tì đè cứng rắn như "đá tảng" của Xuân Son sẽ giúp hàng công đội tuyển Việt Nam tạo ra khác biệt rất lớn so với các đối thủ trong khu vực vốn luôn thiếu trung phong cắm khỏe mà vẫn khéo.

Nhưng sức mạnh tấn công trong tay ông Kim hứa hẹn sẽ còn mạnh hơn nhiều nữa, khi tiền vệ sáng tạo Hoàng Hên sẽ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam sau khi bước sang năm 2026.

2 cầu thủ gốc Brazil này có sự ăn ý đặc biệt, không cần nhìn cũng cảm nhận được di chuyển của người kia và biết cần phải làm gì cho nhau, sẽ tạo ra sự cộng hưởng đặc biệt để phát huy tối đa sức công phá của Xuân Son, khi Hoàng Hên là một trong những tiền vệ sáng tạo hàng đầu của V-League vài năm qua.

Dòng máu mới U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik muốn đội tuyển Việt Nam toàn thắng tại vòng loại Asian Cup 2027 ảnh: Minh Tú

Ngoài hàng công được làm mới với sự tái hợp của bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên, đội tuyển Việt Nam sẽ còn được tiếp thêm dòng máu mới đầy khát khao và giàu tiềm năng của lứa U.23 Việt Nam.

Thật tiếc khi Văn Trường bị chấn thương nặng, nhưng U.23 Việt Nam vẫn rất đáng chờ đợi với những cái tên giàu tiềm năng như Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Lê Viktor, Xuân Bắc, Hiểu Minh, Lý Đức, Trung Kiên…

Dự kiến trải nghiệm cạnh tranh khốc liệt tại SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026 sẽ là chất xúc tác quan trọng, giúp những "sao mai" kể trên trưởng thành nhanh chóng, để thử sức ở môi trường đỉnh cao nhất là đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang-sik sẽ trao nhiều cơ hội cho những trụ cột U.23 Việt Nam như Đình Bắc ảnh: Minh Tú

Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn có thể được bổ sung những nhân tố đáng kỳ vọng nếu Patrick Lê Giang, Gustavo… hay tài năng trẻ Lee William (sinh năm 2007) nhập tịch thành công. Có thể nói, chúng ta đang đứng trước làn sóng bổ sung mới trên mọi vị trí của đội tuyển quốc gia.

Quan trọng hơn, những nhân tố mới đó đều đem đến cho đội bóng chất lượng chuyên môn và cả khát vọng cống hiến mạnh mẽ, như hình ảnh Hoàng Hên bày tỏ sự "sốt ruột" khi ngồi xem đội tuyển Việt Nam thi đấu với Lào.

Những điều này sẽ càng giúp HLV Kim Sang-sik đẩy mạnh hơn tính cạnh tranh sòng phẳng đã được thực hiện từ trước AFF Cup 2024 đến nay, để làm mới hơn nữa đội tuyển Việt Nam vốn đang có khá nhiều cầu thủ sinh năm 1995 trở về trước.