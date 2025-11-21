Ai thay Văn Trường ở đội U.23 Việt Nam?

HLV K IM S ANG-SIK PHẢI TÍNH TOÁN LẠI

Ở trận đấu cuối cùng tại CFA China Team - Panda Cup 2025 gặp U.23 Hàn Quốc, tiền vệ Văn Trường dính chấn thương nặng không thể thi đấu ở SEA Games 33.

Văn Trường là tiền vệ trung tâm duy nhất được HLV Đinh Hồng Vinh cho đá chính cả 3 trận. Anh lần lượt được xếp đá cặp với Xuân Bắc, Quốc Cường và Thái Sơn. Có thể thấy, công thức "Văn Trường + 1" đang được ưa chuộng, từ giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026 và cả Panda Cup 2025. Văn Trường tương đối đa năng nên có thể đá cặp hợp với hầu hết các tiền vệ trung tâm khác. Khi chơi với cầu thủ thiên về phòng ngư như Thái Sơn, tiền vệ của CLB Hà Nội sẵn sàng dâng cao. Nếu sát cánh cùng mẫu tiền vệ cơ động như Xuân Bắc, Quốc Cường, Văn Trường sẵn sàng lùi sâu, làm điểm tựa cho đồng đội. Với Văn Trường, đội U.23 VN có thể linh hoạt thay đổi chiến thuật tùy theo thế trận.

Quốc Cường là nhân tố đáng chờ đợi, đã ghi 3 bàn tại V-League ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khi Văn Trường vắng mặt, HLV Kim Sang-sik cần phải tìm ra cặp tiền vệ trung tâm mới. Nếu đề cao sự an toàn, Thái Sơn có thể được sử dụng, chơi bên cạnh Xuân Bắc hoặc Quốc Cường. Khi đội U.23 VN cần tấn công mạnh mẽ hơn, Xuân Bắc, Quốc Cường sẽ chơi cùng nhau. Ngoài ra, một số cầu thủ đa năng khác có thể được xếp đá tiền vệ trung tâm là Văn Khang, Lê Viktor, Công Phương hay thậm chí là Đức Anh, trung vệ đang khoác áo CLB Đà Nẵng.

A I CÓ THỂ ĐƯỢC BỔ SUNG?

Trong trường hợp HLV Kim Sang-sik muốn tuyến giữa "dày" hơn, ông sẽ gọi bổ sung các tiền vệ. 2 nhân tố nổi bật lúc này là Thành Trung (sinh năm 2005, CLB Ninh Bình) và Đức Phú (sinh năm 2003, CLB Công an TP.HCM). Mỗi cầu thủ có điểm mạnh và hạn chế riêng. Thành Trung từng được triệu tập lên đội U.23 VN để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026 (nhưng bị loại sớm), được HLV Kim Sang-sik đánh giá "có tiềm năng". Tiền vệ Việt kiều sở hữu khả năng xử lý bóng tốt, chơi hiện đại, thông minh, gọn gàng, có thể cầm nhịp lối chơi. Tuy nhiên, anh chưa được thi đấu nhiều ở V-League (mới đá chính 3 trận) và cần phải cải thiện nhiều điều.

Đức Phú giàu kinh nghiệm hơn. Anh từng là trụ cột của CLB PVF-CAND ở giải hạng nhất và đang đóng vai trò "kép chính" tại CLB Công an TP.HCM. Anh chiếm trọn niềm tin của HLV Lê Huỳnh Đức, được điền tên vào đội hình xuất phát 10/11 trận đã qua tại V-League và ghi được 1 bàn thắng. So với Thành Trung, khả năng cầm nhịp của Đức Phú không tốt bằng. Điểm mạnh của tiền vệ này là sự xông xáo, quyết liệt, di chuyển tích cực và cực nhanh trong các pha phản công. Anh chính là sự lựa chọn số 1 của HLV Philippe Troussier khi đội U.22 VN dự SEA Games 32 trên đất Campuchia. Nếu Đức Phú được gọi, khả năng cặp tiền vệ của CLB Công an TP.HCM (Đức Phú - Quốc Cường) được sử dụng là rất cao.

Văn Trường vắng mặt rõ ràng là tổn thất lớn, nhưng U.23 VN phải biết cách chấp nhận bởi chấn thương là điều khó tránh khỏi trong bóng đá. Đây cũng là cơ hội để đội U.23 VN chứng minh chiều sâu đội hình và chất lượng đồng đều của lứa cầu thủ này. HLV Kim Sang-sik vẫn đang có nhiều phương án cho tuyến giữa. Khó khăn là động lực. Với sự quyết tâm, khâu chuẩn bị kỹ càng và những điều chỉnh hợp lý, đội U.23 VN hoàn toàn đủ sức mạnh để vượt qua thử thách để săn vàng SEA Games.