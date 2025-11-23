Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiến Linh giải 'cơn khát', CLB Công an TP.HCM đấu đội của Công Phượng ở tứ kết Cúp quốc gia

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
23/11/2025 21:12 GMT+7

Tối 23.11, Tiến Linh ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của CLB Công an TP.HCM trước đội TP.HCM ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025-2026.

Tiến Linh giải tỏa áp lực

Trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM không tạo ra được sức ép quá lớn về phía khung thành đội hạng nhất TP.HCM khi chỉ được sử dụng 1 ngoại binh. Trong một thế trận giằng co, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức ghi bàn mở tỷ số nhờ vào sai lầm của đối thủ. Phút thứ 8, trước áp lực pressing của Tiến Linh và Quốc Cường, Thanh Thắng rồi A Sân bên phía CLB TP.HCM liên tiếp xử lý lỗi trước vòng cấm địa, tạo điều kiện cho Tiến Linh dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. Đây là bàn thắng đầu tiên của chân sút sinh năm 1997 sau chuỗi 7 trận tịt ngòi trên mọi đấu trường.

Sau bàn thua, CLB TP.HCM nỗ lực tấn công mạnh mẽ hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Lúc này, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương bộc lộ nhiều sơ hở nơi hàng thủ. Phút 43, Tiến Linh châm ngòi cho một pha phản công hiệu quả của CLB Công an TP.HCM với đường đảo cánh chính xác cho Quốc Cường. Tiếp theo đó, bộ đôi này phối hợp ăn ý, tạo điều kiện cho Williams Lee đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Tiến Linh giải 'cơn khát', CLB Công an TP.HCM đấu đội của Công Phượng ở tứ kết Cúp quốc gia- Ảnh 1.

Tiến Linh (giữa) không ăn mừng cuồng nhiệt như mọi khi sau khoảng thời gian chịu nhiều áp lực

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiến Linh giải 'cơn khát', CLB Công an TP.HCM đấu đội của Công Phượng ở tứ kết Cúp quốc gia- Ảnh 2.

Williams Lee có bàn thứ 2 cho CLB Công an TP.HCM

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CLB Công an TP.HCM tiếp tục gặp đội hạng nhất

Sang hiệp 2, CLB Công an TP.HCM tiếp tục là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 54, Endrick, người vừa trở lại sau chấn thương, ghi bàn trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Trước đó, Bùi Ngọc Long bứt tốc quá nhanh, khiến Quan Huỳnh Thanh Quý của CLB TP.HCM buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. 

Phút 66, Tiến Linh tung đường chọc khe thông minh, thuận lợi với đà di chuyển của Ngọc Long. Sau đó, số 18 của CLB Công an TP.HCM đi bóng qua cả thủ môn Thanh Thắng nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng trúng cột dọc. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. 

Với chiến thắng này, CLB Công an TP.HCM chính thức giành vé vào vòng tứ kết Cúp quốc gia mùa này. Đối thủ của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức là CLB Trường Tươi Bình Phước, đội đã đánh bại 2 đại diện V-League là CLB Becamex TP.HCM và Hà Tĩnh. 

Tin liên quan

Xuân Son tái xuất, Nam Định vẫn thắng nhọc Long An: Vào tứ kết Cúp quốc gia

Xuân Son tái xuất, Nam Định vẫn thắng nhọc Long An: Vào tứ kết Cúp quốc gia

Trong ngày Nguyễn Xuân Son tái xuất sau thời gian dài dưỡng thương, còn tân HLV Mauro Jeromino ra mắt đội bóng mới, CLB Nam Định đã đánh bại CLB Long An, qua đó thẳng tiến vào vòng tứ kết Cúp quốc gia 2025-2026.

Sân Lạch Tray mất điện, trận Hải Phòng đấu Ninh Bình phải lùi 1 tiếng đến 19 giờ

6 đội phía nam bị loại, vô địch sớm gặp á quân ở vòng tứ kết

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM Tiến Linh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận