Tiến Linh giải 'cơn khát', CLB Công an TP.HCM đấu đội của Công Phượng ở tứ kết Cúp quốc gia

Tiến Linh giải tỏa áp lực

Trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM không tạo ra được sức ép quá lớn về phía khung thành đội hạng nhất TP.HCM khi chỉ được sử dụng 1 ngoại binh. Trong một thế trận giằng co, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức ghi bàn mở tỷ số nhờ vào sai lầm của đối thủ. Phút thứ 8, trước áp lực pressing của Tiến Linh và Quốc Cường, Thanh Thắng rồi A Sân bên phía CLB TP.HCM liên tiếp xử lý lỗi trước vòng cấm địa, tạo điều kiện cho Tiến Linh dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. Đây là bàn thắng đầu tiên của chân sút sinh năm 1997 sau chuỗi 7 trận tịt ngòi trên mọi đấu trường.

Sau bàn thua, CLB TP.HCM nỗ lực tấn công mạnh mẽ hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Lúc này, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương bộc lộ nhiều sơ hở nơi hàng thủ. Phút 43, Tiến Linh châm ngòi cho một pha phản công hiệu quả của CLB Công an TP.HCM với đường đảo cánh chính xác cho Quốc Cường. Tiếp theo đó, bộ đôi này phối hợp ăn ý, tạo điều kiện cho Williams Lee đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Tiến Linh (giữa) không ăn mừng cuồng nhiệt như mọi khi sau khoảng thời gian chịu nhiều áp lực ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Williams Lee có bàn thứ 2 cho CLB Công an TP.HCM ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CLB Công an TP.HCM tiếp tục gặp đội hạng nhất

Sang hiệp 2, CLB Công an TP.HCM tiếp tục là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 54, Endrick, người vừa trở lại sau chấn thương, ghi bàn trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Trước đó, Bùi Ngọc Long bứt tốc quá nhanh, khiến Quan Huỳnh Thanh Quý của CLB TP.HCM buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Phút 66, Tiến Linh tung đường chọc khe thông minh, thuận lợi với đà di chuyển của Ngọc Long. Sau đó, số 18 của CLB Công an TP.HCM đi bóng qua cả thủ môn Thanh Thắng nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng trúng cột dọc. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng này, CLB Công an TP.HCM chính thức giành vé vào vòng tứ kết Cúp quốc gia mùa này. Đối thủ của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức là CLB Trường Tươi Bình Phước, đội đã đánh bại 2 đại diện V-League là CLB Becamex TP.HCM và Hà Tĩnh.