6 đội phía nam bị loại, vô địch sớm gặp á quân ở vòng tứ kết

Tiếc nuối khi Đội Trường ĐH Đồng Tháp không thể tiến vào tứ kết giải đấu năm nay

6 đội bóng phía nam dừng sớm cuộc chơi sau vòng bảng, nguyên nhân chính là do thực lực và lối chơi không thể sánh được với những đối thủ từ phía bắc.

Bên cạnh đó chính là trạng thái thi đấu không tốt làm cho các đội đều chơi dưới khả năng vốn có. Cho dù các đại diện của TP.HCM hay Tây Nam bộ đều có sự chuẩn bị tốt, nhưng khi ra thủ đô tranh tài, cảm giác chung là họ vẫn bị ngợp trước một đấu trường lớn, hoàn toàn khác so với vòng loại. Có đội không thể hiện được chính mình, có đội chỉ bật lên vài thời điểm, còn lại cho thấy sự rụt rè, lúng túng, hoặc có đội như bị "cóng" dưới thời tiết lạnh lúc đầu nên gặp vấn đề về sức khỏe.

Các đội bóng phía nam thiếu lực lượng cổ động viên hùng hậu như Trường ĐH Thủy Lợi ẢNH: KHẢ HÒA

Trong bối cảnh đó lần lượt các đội Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Tôn Đức Thắng hay Trường ĐH Đồng Tháp đều không thể đi tiếp cũng không có gì khó hiểu. Họ cũng chơi rất tận tình, quyết tâm, nhưng "lực bất tòng tâm".

Ngọc Luân (trái) dù ghi bàn gỡ hòa 1-1 và rất nỗ lực vẫn không thể tiếp tục mang về bàn thắng cho đội Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: KHẢ HÒA

Dừng bước gây tiếc nuối là Trường ĐH Đồng Tháp. Đây là đội bóng còn ít kinh nghiệm thi đấu, nhưng bù lại được quan tâm và đầu tư rất nhiều từ lãnh đạo nhà trường. Nhưng thành tích tại vòng chung kết lại chưa tương xứng. Sau trận hòa ra quân trước Trường ĐH Nha Trang, đội bóng của HLV Joao Pedro đều có cơ hội thắng cả 2 trận còn lại.

Dẫn trước 1-0 trước Trường ĐH Thủy Lợi trong thế hơn người (đội trưởng Hoàng Danh của đội bóng thủ đô bị thẻ đỏ), các cầu thủ Trường ĐH Đồng Tháp dù đã có một trận khá hay trước ứng viên vô địch lại không đủ tự tin và chặt chẽ để bảo vệ thành quả, bị thua ngược 1-2. Đến trận quyết định buộc phải thắng Trường ĐH Nông Lâm thì sự nỗ lực, quyết tâm cũng không thể được đền đáp. Tâm lý chưa tốt và áp lực nặng nề khiến đôi chân Ngọc Luân, Tấn Hào và các đồng đội mất đi sự thanh thoát. Hòa 1-1, đội bóng Tây Nam bộ buồn bã chia tay giải.

Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp Hồ Văn Thống thưởng cho Lê Tấn Hào, tác giả ghi bàn đẹp nhất giải đến thời điểm này vào lưới Trường ĐH Thủy Lợi ẢNH: KHẢ HÒA

Vô địch sớm gặp á quân ở vòng tứ kết

Thất bại của 6/9 đội phía nam sau vòng bảng đủ cho thấy bức tranh toàn cảnh của bản đồ bóng đá sinh viên một lần nữa nghiêng về phía bắc. Nhiều trọng tài V-League điều hành giải như Đỗ Anh Đức, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Lưu đều nhìn nhận các đội bóng phía nam nhìn chung chưa đủ sức cạnh tranh vào thời điểm này với bóng đá sinh viên phía bắc. Nói cách khác họ vẫn còn nhiều việc phải làm, từ việc làm dày lực lượng, tìm ra những "ngôi sao" trong đội hình đến xây dựng một lối chơi tập thể gắn kết, mạnh mẽ hơn.

Thủ môn đội Trường ĐH Nông lâm chơi chắc chắn góp phần giúp đội bóng là 1 trong 3 đại diện phía nam vào vòng tứ kết ẢNH: KHẢ HÒA

3 đội phía nam còn lại lọt vào tứ kết, các trận ngày 25.11 đều hứa hẹn gay cấn giữa ĐH Huế (nhất bảng A) gặp Trường ĐH Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên (nhì bảng B) và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (nhất bảng B) gặp chủ nhà ĐH Bách khoa Hà Nội (nhì A). Nhưng nóng bỏng nhất sẽ là cuộc chạm trán giữa á quân năm 2023 Trường ĐH Nông lâm (nhì bảng C) gặp đương kim vô địch HUPES (nhất bảng D). Liệu HUPES sẽ tiếp tục vào sâu hay thầy trò HLV Phan Hoàng Vũ có thể đòi lại món nợ này? Trận tứ kết còn lại chiều 25.11 giữa Trường ĐH Thủy Lợi (nhất C) sẽ gặp Học viện Nông nghiệp Việt Nam (nhì D). HLV Vũ Văn Trung tự tin đội bóng TLU của ông với thành tích toàn thắng vòng bảng sẽ đủ sức đi đến trận cuối cùng.

HLV Vũ Văn Trung mừng bàn thắng cùng đội Trường ĐH Thủy Lợi ẢNH: KHẢ HÒA



