Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đặng Anh Tuấn nuôi khát vọng hồi sinh cùng đội bóng sông Hàn

Cao Như Vịnh
Cao Như Vịnh
22/11/2025 11:45 GMT+7

Ở tuổi 31, tiền vệ Đặng Anh Tuấn một lần nữa đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh dẫn dắt CLB Đà Nẵng vượt qua sóng gió ở mùa giải 2025 - 2026, như cách giúp đội bóng sông Hàn vượt qua SLNA ở Cúp quốc gia.

Đặng Anh Tuấn nuôi khát vọng hồi sinh cùng đội bóng sông Hàn- Ảnh 1.

Đặng Anh Tuấn (đeo băng đội trưởng) tranh chấp với Văn Cường (SLNA)

ảnh: Minh Tú

Đặng Anh Tuấn: Người mở đường trong đêm tối

Phút thứ 5 trên sân Vinh, khi trận đấu vòng 16 đội Cúp quốc gia mùa 2025 - 2026 mới chỉ vừa nóng lên, tiền vệ Đặng Anh Tuấn đã gieo bừng hy vọng cho CLB Đà Nẵng bằng pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp.

Anh đảo người vượt qua hậu vệ SLNA bằng, rồi tinh tế “xỏ háng” thủ môn Văn Bình mở tỷ số, mở ra chiến thắng nghẹt thở 3-2 của đội bóng sông Hàn. Bàn thắng đó là lời khẳng định rằng bất chấp khó khăn CLB Đà Nẵng vẫn có một thủ lĩnh dẫn đường.

Chiến thắng trước đương kim á quân Cúp quốc gia SLNA giúp CLB Đà Nẵng tiến vào tứ kết, tạo ra cú hích tinh thần rất lớn cho đội đang xếp chót bảng sau vòng 11 V-League 2025 - 2026 sở hữu hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ liên tục tổn thất và thủ môn Bùi Tiến Dũng đang dính chấn thương dài hạn.

Đặng Anh Tuấn nuôi khát vọng hồi sinh cùng đội bóng sông Hàn- Ảnh 2.

Đội hình xuất phát CLB Đà Nẵng gặp SLNA tại vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025 - 2026

ảnh: Minh Tú

Áp lực đè nặng lên một tập thể vừa trải qua cuộc thay máu lớn về lực lượng. Nhưng trong những thời khắc căng thẳng nhất, bàn thắng của Anh Tuấn đã thắp sáng lên lòng tin: CLB Đà Nẵng vẫn còn con đường để trở lại.

Nhạc trưởng Anh Tuấn đã mở đường cho sự trở lại của một tập thể không ngừng cố gắng, không ngừng thay đổi và khao khát tìm lại niềm vui sau những chuỗi trận không biết mùi chiến thắng.

Ở tuổi 31, Đặng Anh Tuấn là minh chứng cho tinh thần không ngừng hoàn thiện mình. Từ những ngày đầu khoác áo CLB Đà Nẵng, anh đã dần khẳng định mình qua các trận đấu quan trọng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng đội và giờ đây là thủ lĩnh trên sân.

Hành trình của một chiến binh nội lực

Đặng Anh Tuấn nuôi khát vọng hồi sinh cùng đội bóng sông Hàn- Ảnh 3.

Chiến thắng trước SLNA tại sân Vinh có ý nghĩa rất lớn đến CLB Đà Nẵng

ảnh: Minh Tú

Nói về Anh Tuấn là nói về sự bền bỉ. Cầu thủ sinh năm 1994 tại Liên Chiểu (Đà Nẵng) gia nhập lò trẻ CLB Đà Nẵng từ năm 12 tuổi trước khi được đôn lên đội một năm 2013. Từ đó đến nay, anh đã có gần 200 trận, ghi 11 bàn thắng và trải qua đủ thăng trầm của đội bóng sông Hàn.

Từ khi còn trẻ, anh đã được đồng đội gọi bằng biệt danh Tuấn "Xavi”, xuất phát từ lối chơi kỹ thuật, khả năng giữ nhịp và thoát pressing thông minh trong vai trò nhạc trưởng ở khu vực trung tuyến.

Ở mùa giải 2025 - 2026, Tuấn "Xavi" đã ra sân 10 trận tại V-League và 2 trận tại Cúp quốc gia. Không quá ồn ào nhưng bền bỉ, anh là mắt xích giữ nhịp lối chơi, luôn xuất hiện đúng lúc bất chấp chấn thương gót Achilles từng khiến sự nghiệp đứng trước thử thách lớn.

Đặng Anh Tuấn nuôi khát vọng hồi sinh cùng đội bóng sông Hàn- Ảnh 4.

Đặng Anh Tuấn cùng đồng đội ngăn cản đường lên bóng của SLNA

ảnh: Minh Tú

Điều giá trị nhất của Anh Tuấn nằm không chỉ là cách chơi bóng mà còn ở sự tự nguyện gắn bó, tinh thần không bỏ cuộc. Anh đã không chọn rời con tàu đắm khi CLB Đà Nẵng xuống hạng, mà ở lại để vực dậy đội bóng quê hương trong giai đoạn khó khăn nhất.

Ở CLB Đà Nẵng có đến 17 tân binh được đưa về mùa này, Anh Tuấn lớn tuổi nhất và thể hiện rõ nét vai trò đội trưởng: anh không chỉ là người kiến tạo lối chơi, mà còn là đàn anh dẫn dắt và truyền tải tinh thần của một đội bóng giàu truyền thống của miền Trung này.

Anh giúp tân binh hòa nhập, giúp đội duy trì bản sắc, giúp CLB giữ được bản sắc trong lúc mọi thứ xung quanh thay đổi chóng mặt.

Đặng Anh Tuấn nuôi khát vọng hồi sinh cùng đội bóng sông Hàn- Ảnh 5.

HLV Đức Tuấn (phải) ăn mừng chiến thắng của CLB Đà Nẵng

ảnh: Minh Tú

Việc vượt qua SLNA trên sân Vinh không chỉ là một bước tiến ở Cúp quốc gia, với CLB Đà Nẵng đó được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt, giúp họ tìm lại cảm giác tự tin vốn chỉ đến sau những chiến thắng

CLB Đà Nẵng đang xếp ở đáy bảng V-League 2025 - 2026, nhưng họ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, vì biết mình có thể dựa vào thủ lĩnh như Đặng Anh Tuấn - một tấm gương thầm lặng, bền bỉ và đầy trách nhiệm.

