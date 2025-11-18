Trường ĐH Đồng Tháp vinh danh các tân giáo sư, phó giáo sư

Ngày 18.11, Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2025) và vinh danh các tân giáo sư, phó giáo sư năm 2025 của trường.

Tham dự buổi lễ có nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo Trường ĐH Đồng Tháp qua các thời kỳ cùng cán bộ, giảng viên và đông đảo sinh viên.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh các tân giáo sư, phó giáo sư năm 2025 của trường ẢNH: TRẦN NGỌC

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, khái quát quá trình phát triển của trường. Trường ĐH Đồng Tháp là 1 trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên của cả nước. Bên cạnh các ngành về khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là thế mạnh, các ngành ngoài sư phạm tại trường cũng đang phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Trường ĐH Đồng Tháp vinh danh nhà giáo Huỳnh Vĩnh Phúc đạt chức danh giáo sư chuyên ngành vật lý và nhà giáo Lê Kiều Diễm đạt chức danh phó giáo sư chuyên ngành nông nghiệp năm 2025 ẢNH: TRẦN NGỌC

Trường hiện có 536 giảng viên, gồm 319 thạc sĩ, 217 tiến sĩ, trong đó có 1 giáo sư và 22 phó giáo sư. Quy mô đào tạo hơn 21.500 người học, hàng ngàn lượt học viên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng được khai giảng hằng tháng. Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng với 22 tổ chức và trường đại học nước ngoài. Công tác chuyển đổi số toàn diện tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện mô hình "Trường học thông minh, quản trị thông minh".

Đến nay, trường có 73 chương trình đào tạo, gồm: 3 chương trình đào tạo tiến sĩ; 18 chương trình thạc sĩ; 51 chương trình đại học và 1 chương trình cao đẳng. Trường có 3 chương trình được công nhận chất lượng 5 sao UPM và 1 chương trình chất lượng 4 sao UPM.

Tại lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường ĐH Đồng Tháp đã vinh danh nhà giáo Huỳnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành vật lý (kèm mức hỗ trợ chi phí nghiên cứu 500 triệu đồng) và nhà giáo Lê Diễm Kiều đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành nông nghiệp (kèm mức hỗ trợ chi phí nghiên cứu 250 triệu đồng).





Trường ĐH Đồng Tháp khánh thành công trình nâng cấp cổng A của trường nhân lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ẢNH: TRẦN NGỌC

Đồng thời, khen thưởng tập thể Khoa Sư phạm toán - tin, Trường Sư phạm của trường được vinh danh, khen thưởng tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ 8 (2025 - 2030) do Bộ GD-ĐT tổ chức.