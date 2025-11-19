Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cực bất ngờ nhân sự đấu Lào: Xuân Son dự bị, Quang Hải đá chính cùng Văn Lâm và Văn Đô

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
19/11/2025 17:43 GMT+7

Tối 19.11, Xuân Son sẽ ngồi dự bị trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027. Nhiệm vụ ghi bàn được đặt lên vai những ngôi sao như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh.

Trước giờ bóng lăn khoảng 1 giờ 30 phút, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố 11 cái tên ra sân từ đầu cho đội tuyển Việt Nam. Trong khung gỗ, thủ môn Văn Lâm được tin tưởng. Bộ 3 trung vệ là Xuân Mạnh, Duy Mạnh và Tiến Dũng. 2 vị trí hậu vệ biên sẽ do Văn Đô và Cao Pendant Quang Vinh đảm nhiệm. Tiến Anh, hậu vệ phải thường xuyên ra sân ở các trận gần đây sẽ được nghỉ. 

Ở tuyến giữa, Hoàng Đức và Thành Long tiếp tục được tin tưởng. Đây là cặp tiền vệ trung tâm đã đá chính cả 2 trận gặp Nepal trước đây. Trên hàng công, "mũi đinh ba" sẽ là Quang Hải, Tiến Linh và Văn Vĩ. Trong đó, Quang Hải được hoạt động tự do, sẵn sàng hoán đổi vị trí với Hoàng Đức để tạo ra sự xáo trộn. Ở lượt đi, Việt Nam thắng 5-0, trong đó có 2 bàn của Văn Vĩ, Quang Hải, Hai Long và Châu Ngọc Quang.

Cực bất ngờ nhân sự đấu Lào: Xuân Son dự bị, Quang Hải đá chính cùng Văn Lâm và Văn Đô- Ảnh 1.

Cực bất ngờ nhân sự đấu Lào: Xuân Son dự bị, Quang Hải đá chính cùng Văn Lâm và Văn Đô- Ảnh 2.

Xuân Son có thể được vào sân trong hiệp 2

ẢNH: THỤY AN

Cực bất ngờ nhân sự đấu Lào: Xuân Son dự bị, Quang Hải đá chính cùng Văn Lâm và Văn Đô- Ảnh 3.

Tiến Linh là người chơi cao nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam

ẢNH: THỤY AN

Đội tuyển Việt Nam có thể hoán đổi thế nào?

HLV Kim Sang-sik sử dụng nhiều cầu thủ đa năng, chơi được nhiều vị trí khác nhau. Vì thế, khả năng Quang Vinh chơi trung vệ lệch trái, trả Xuân Mạnh lại vị trí hậu vệ phải sở trường cũng có thể xảy ra. Khi đó, Văn Vĩ sẽ lùi về đá hậu vệ biên trái, còn Văn Đô được đẩy lên cao để đá tiền đạo cánh. 

Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19 giờ trên sân vận động quốc gia Lào. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam chắc chắn là giành trọn 3 điểm. Xin được nhắc lại ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại đối thủ này 5-0 nhờ các pha lập công của Ngọc Quang, Văn Vĩ (2 bàn), Hai Long và Quang Hải.


Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Xuân Son Quang Hải Tiến Linh Hoàng Đức Asian Cup 2027
