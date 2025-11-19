Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFF Cup bất ngờ chuyển sang mùa hè, giải quốc nội Việt Nam không 'chới với'

Bùi Huy
Bùi Huy
19/11/2025 14:45 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 tháng chuẩn bị cho AFF Cup 2026 - giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik tham dự với tư cách là đương kim vô địch. AFF Cup 2026 sẽ chuyển từ mùa đông sang mùa hè và điều này có làm ảnh hưởng đến hệ thống thi đấu các giải bóng đá tại Việt Nam.

Chưa có thời điểm bốc thăm AFF Cup 2026

AFF Cup năm 2026 là lần thứ 16 các đội tuyển thuộc các Liên đoàn thành viên Đông Nam Á so tài theo chu kỳ hai năm một lần, kể từ giải đầu tiên tổ chức tại Singapore vào năm 1996.

Lễ bốc thăm chính thức AFF Cup - ASEAN Hyundai Cup™ 2026 sẽ được tổ chức vào năm sau (thời điểm cụ thể sẽ được AFF công bố).

AFF Cup bất ngờ chuyển sang mùa hè, giải quốc nội Việt Nam không 'chới với'- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào ngày 31.3.2026 và sẽ dự AFF Cup 2026 vào cuối tháng 7

AFF Cup 2026 sẽ chính thức trở lại vào mùa hè năm sau, hứa hẹn mang đến bầu không khí bóng đá rực lửa trên khắp khu vực Đông Nam Á. Theo lịch vừa được công bố, các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra vào ngày 2.6 và 9.6, mở màn cho hành trình tìm kiếm những tấm vé cuối cùng vào vòng bảng.

Sau đó, các đội tuyển sẽ bước vào vòng bảng từ 24.7 đến 8.8, trước khi tiến tới vòng bán kết khởi tranh vào 15.8. Giải đấu sẽ khép lại bằng trận chung kết lượt về vào ngày 26.8, hứa hẹn là đêm tiệc bóng đá lớn nhất trong năm của khu vực.

Theo Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), việc điều chỉnh thời gian tổ chức AFF Cup sang mùa hè không gây ảnh hưởng đến hệ thống thi đấu của các giải chuyên nghiệp trong nước. Đại diện VPF cho biết việc sắp xếp lịch trình đã được tính toán kỹ, đảm bảo sự ổn định cho mùa giải 2026.

Thực tế, V-League mùa tới dự kiến sẽ kết thúc vào giữa tháng 6, trùng với thời điểm đội tuyển Việt Nam không phải tham dự vòng loại của AFF Cup. Vì vậy, lịch trình mới được đánh giá là "hoàn toàn vô tư", giúp tuyển Việt Nam có thời gian chuẩn bị đầy đủ, tránh quá tải và đảm bảo lực lượng mạnh nhất cho hành trình chinh phục ngôi vương khu vực.

Với sự thay đổi hợp lý và quỹ thời gian chuẩn bị thuận lợi, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ AFF Cup 2026 bùng nổ, nơi đội tuyển Việt Nam có thể hướng tới thành tích cao nhất.

