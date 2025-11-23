Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sân Lạch Tray mất điện, trận Hải Phòng đấu Ninh Bình phải lùi 1 tiếng đến 19 giờ

Linh Nhi

23/11/2025 17:53 GMT+7

Chiều 23.11, sân Lạch Tray lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, nhưng không phải vì sự cuồng nhiệt quen thuộc trên khán đài, mà bởi sự cố... mất điện.

Sự cố bất ngờ (liên quan đến điện lưới) khiến trận đấu giữa Hải Phòng và Ninh Bình FC tại vòng 16 Cúp quốc gia phải lùi thời gian khởi tranh từ 18 giờ sang 19 giờ, gây không ít bối rối cho ban tổ chức lẫn người hâm mộ. 

Đáng nói, đây không phải lần đầu sân Lạch Tray gặp sự cố về điện trong những mùa giải gần đây. 

Việc lùi giờ như thế này càng làm dấy lên nhiều câu hỏi về công tác đảm bảo vận hành cho một sân bóng luôn nằm trong nhóm thu hút khán giả nhất tại Việt Nam. Dù gặp trở ngại ở khâu tổ chức, trận Hải Phòng – Ninh Bình FC vẫn được xem là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng này. 

Sân Lạch Tray mất điện, trận Hải Phòng đấu Ninh Bình phải lùi 1 tiếng đến 19 giờ- Ảnh 1.

Sân Lạch Tray từng bị mất điện tại V-League

Ninh Bình FC bước vào trận với vị thế ứng cử viên vô địch hàng đầu, 11 trận bất bại liên tiếp tại V-League (8 thắng, 3 hòa). Nếu tính luôn 20 trận không thua ở giải hạng nhất 2024-2025, họ đang sở hữu chuỗi 31 trận bất bại kéo dài qua hai cấp độ giải đấu – một con số thực sự ấn tượng. 

Tuy nhiên, chủ nhà Hải Phòng không vì thế mà bị đánh giá thấp. Đội bóng đất Cảng đang đứng thứ 3 tạm thời, với thành tích 6 thắng, 2 hòa, 3 thua – phong độ đủ để tạo bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào. 

Chưa kể, chính Hải Phòng là đội hiếm hoi từng suýt chấm dứt chuỗi bất bại của Ninh Bình, khi cầm hòa 2-2 đầy kịch tính ở lượt đi V-League cũng tại Lạch Tray. Hải Phòng mùa này chơi cực hay trên sân nhà. Trong 6 trận tại Lạch Tray, họ bất bại với 5 thắng, 1 hòa. Phong độ ấy khiến Lạch Tray trở thành điểm tựa vững chắc, và càng làm cuộc tiếp đón Ninh Bình FC thêm phần đáng chờ đợi.

