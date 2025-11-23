Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đoàn Văn Hậu đá lượt về V-League, tràn trề cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia

Bùi Huy
Bùi Huy
23/11/2025 09:28 GMT+7

Khán giả sắp được chứng kiến Đoàn Văn Hậu ra sân ở đấu trường quốc nội.

Trong bối cảnh cuộc đua V-League bước vào giai đoạn cao trào, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã tung ra “nước cờ” được chờ đợi từ lâu: chính thức đăng ký hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho chặng lượt về. 

Đây được xem là một trong những động thái quan trọng nhất của đội bóng ngành công an nhằm tăng cường sức mạnh đội hình, hướng tới mục tiêu cạnh tranh danh hiệu ở cả đấu trường quốc nội lẫn khu vực. 

Đoàn Văn Hậu đá lượt về V-League, tràn trề cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia- Ảnh 1.

CLB CAHN thông báo

Đoàn Văn Hậu bị chấn thương gót chân cách đây 2 năm và phải phẫu thuật cũng như ra nước ngoài điều trị một vài lần

Sự bổ sung đúng thời điểm Văn Hậu đã trở lại tập luyện trong thời gian gần đây và nhanh chóng hòa nhập với nhịp độ thi đấu của toàn đội. Việc anh xuất hiện trong danh sách đăng ký giai đoạn 2 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn đem lại động lực đáng kể cho tập thể CAHN. Với lối chơi mạnh mẽ, khả năng tranh chấp vượt trội và kinh nghiệm dày dặn tại các giải đấu lớn, Văn Hậu được kỳ vọng sẽ giúp CLB CAHN gia cố hàng thủ, khu vực từng bộc lộ không ít khoảng trống ở lượt đi.

Đoàn Văn Hậu đá lượt về V-League, tràn trề cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia- Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu đá lượt về V-League, tràn trề cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia- Ảnh 3.

Đoàn Văn Hậu đấu giao hữu tại Singapore gần đây

Ảnh: CLB CAHN

Sự trở lại của Văn Hậu được xem như cú hích lớn về lực lượng không chỉ cho CLB CAHN mà có thể còn cho đội tuyển Việt Nam, nếu anh duy trì được phong độ đỉnh cao. Mới đây, anh được HLV Polking trao băng đội trưởng khi đội CAHN đá giao hữu tại Singapore.

Đoàn Văn Hậu khoác áo đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia?

Với kinh nghiệm trận mạc dày dặn, cùng khả năng phòng ngự mạnh mẽ và hỗ trợ tấn công hiệu quả, tuyển thủ Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành điểm tựa nơi hành lang trái, đồng thời tăng thêm sức công phá cho đội bóng trong chặng đường quyết định sắp tới. 

Việc bổ sung Đoàn Văn Hậu sẽ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố chiều sâu đội hình để cạnh tranh tại AFF Cup vào tháng 7, mở ra thêm nhiều phương án chiến thuật cho tham vọng tiến xa ở đấu trường khu vực và châu lục. Nhất là vào cuối tháng 3.2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Xem thêm bình luận