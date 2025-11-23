Lịch thi đấu Cúp quốc gia rất đáng xem hôm nay: Những trận derby rực lửa, chờ cú sốc lớn

C UỘC SO TÀI CỦA NHỮNG NGÔI SAO ĐỘI TUYỂN

Tâm điểm vòng đấu chắc chắn là màn chạm trán giữa đội Công an Hà Nội (CAHN) và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy. Đây không chỉ là trận derby của hai đội bóng chung sân nhà, mà còn là cuộc đối đầu luôn có sức hút đặc biệt với người hâm mộ suốt nhiều năm qua.

Tuyển thủ Lê Văn Đô và Tiến Anh sẽ đối đầu nhau trong trận derby CLB CAHN đấu Thể Công Viettel ẢNH: MINH TÚ

Cả hai đối thủ đều sở hữu dàn nhân sự chất lượng, trải đều từ đội tuyển quốc gia đến U.23. CLB CAHN sở hữu Quang Hải, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long hay Pendant Quang Vinh - những gương mặt vừa trở về từ vòng loại Asian Cup 2027. Cũng không thể không nhắc đến bộ ba Đình Bắc, Minh Phúc, Lý Đức - trụ cột của U.23 VN tại Panda Cup 2025. Thể Công Viettel không kém cạnh khi có thủ môn Nguyễn Văn Việt, Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh và Phan Tuấn Tài trong nhóm tuyển thủ quốc gia; cùng Công Phương, Khuất Văn Khang, Đặng Tuấn Phong là những cái tên nổi bật của U.23 VN. Chính vì vậy, trận đấu diễn ra vào 19 giờ 15 hôm nay được xem như "chung kết sớm" của Cúp quốc gia mùa này. Đội giành chiến thắng sẽ nắm lợi thế rất lớn trong hành trình chinh phục ngôi vô địch.

C HỜ CÚ SỐC Ở SÂN L ẠCH T RAY VÀ T HỐNG N HẤT

Một cặp đấu khác không kém phần hấp dẫn là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Hải Phòng và Ninh Bình vào 18 giờ. Đội bóng đất cố đô đang dẫn đầu V-League 2025-2026, trong khi Hải Phòng bám sát ở vị trí thứ 3 - đủ để thấy sức nóng của trận derby vùng Đông Bắc bộ. Đội khách được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu lực lượng với sự góp mặt của Hoàng Đức, Phạm Gia Hưng, thủ môn Đặng Văn Lâm cùng dàn ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, Hải Phòng lại sở hữu lợi thế sân nhà Lạch Tray - nơi luôn mang đến sự khó chịu cho mọi đối thủ. Với phong cách chơi kỷ luật, đội bóng đất Cảng hoàn toàn có thể chủ động nhường thế trận, trước khi tung ra những miếng đánh phản công sắc bén để quật ngã Ninh Bình.

Trên sân Thống Nhất, trận derby thành phố giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM (đang chơi ở hạng nhất) vào 19 giờ 15 cũng rất được chú ý. Đội bóng do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt dĩ nhiên được đánh giá cao hơn, nhưng bài toán lớn nhất của họ không nằm ở chuyên môn mà ở tâm lý thi đấu. Tiến Linh, tiền đạo chủ lực đang đối mặt với sức ép sau chuỗi trận "tịt ngòi" cả ở V-League lẫn đội tuyển VN. Linh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup cách đây ít ngày. Sẽ cực sốc nếu Tiến Linh cùng đồng đội ngã ngựa, nhường suất đi tiếp cho đối thủ hạng dưới.

Trận đấu ở sân Thiên Trường vào lúc 18 giờ sẽ mở cửa miễn phí đón khán giả vào xem Xuân Son cùng Nam Định đấu đội Long An. Đương kim vô địch V-League rất cần "giải hạn" sau chuỗi trận kém cỏi và một chiến thắng sẽ là món quà ra mắt tuyệt vời của tân HLV Mauro. Cổ động viên khao khát được chứng kiến Xuân Son ghi bàn như trận thắng Lào vừa qua.



