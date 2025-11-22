Cựu sao HAGL cực hay, Trường Tươi Đồng Nai lại thắng đội V-League: Vào tứ kết Cúp quốc gia

Minh Vương lại là "thần tài" của CLB Trường Tươi Đồng Nai

Trước giờ bóng lăn, CLB Hà Tĩnh được đánh giá cao hơn. Thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh có phong độ khá ổn tại V-League khi thắng 2 trong 3 trận gần nhất. Tuy nhiên, việc chỉ được sử dụng 1 ngoại binh (các đội V-League chỉ được dùng 1 ngoại binh khi gặp các đội hạng nhất ở Cúp quốc gia) khiến đội khách gặp nhiều khó khăn. Trên sân Bình Phước, CLB Trường Tươi Đồng Nai tạo ra thế trận cân bằng với đại diện V-League. Chính các học trò HLV Nguyễn Việt Thắng có cơ hội đầu tiên với pha đánh đầu của Alex Sandro ở phút thứ 8.

Trong phần còn lại của hiệp 1, 2 đội liên tục "ăn miếng, trả miếng", tạo nhiều cơ hội về khung thành đối phương. Đội tận dụng tốt hơn là CLB Trường Tươi Đồng Nai, với pha phối hợp của 3 cựu cầu thủ HAGL. Phút 27, Văn Sơn thoát xuống ở biên phải, chuyền về tuyến 2 cho Xuân Trường. Sau đó, tiền vệ này dù lỡ đà vẫn kịp tung pha rót bóng bằng chân trái, tạo điều kiện để Minh Vương khống chế bóng bằng ngực rồi tung cú vô-lê đẹp mắt, ghi bàn duy nhất trong 45 phút đầu tiên.

Khoảnh khắc Minh Vương khiến hàng thủ CLB Hà Tĩnh ngỡ ngàng với pha xử lý đẳng cấp ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Văn Sơn, Xuân Trường, Minh Vương (thứ 2, 3, 4 từ trái sang) phối hợp hay, mở ra chiến thắng cho CLB Trường Tươi Đồng Nai ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

CLB Hà Tĩnh nỗ lực bất thành

Sang hiệp 2, CLB Hà Tĩnh gia tăng sức ép về phía đội Trường Tươi Đồng Nai. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chủ nhà vẫn chơi kỷ luật, khiến các pha phối hợp của CLB Hà Tĩnh thường bị bẻ gãy. Các học trò HLV Nguyễn Công Mạnh buộc phải trông cậy vào bóng cố định. Phút 61, Charles Atshimene có pha đánh đầu cận thành từ pha đá phạt của Huỳnh Tấn Tài. Bóng đi khá hiểm nhưng Bùi Tấn Trường đã cản phá thành công.

Giữa thời điểm bị ép sân, CLB Trường Tươi Bình Phước tiếp tục dội thêm một "gáo nước lạnh" cho đội Hà Tĩnh. Phút 69, đường chuyền khôn khéo của Hồ Thanh Minh khiến hàng thủ đội khách lỡ nhịp, tạo cơ hội để Alex Sandro thoải mái dứt điểm, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Đây là lần thứ 2 CLB Trường Tươi Đồng Nai đánh bại một đại diện V-League ở Cúp quốc gia mùa này. Ở vòng loại, Minh Vương và các đồng đội thắng Becamex TP.HCM 3-1.



