Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ông Kim phát hiện phương án tuyến giữa U.23 Việt Nam: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Linh Nhi
Linh Nhi
22/11/2025 13:25 GMT+7

HLV Kim Sang-sik bất ngờ phát hiện phương án thế chỗ đội trưởng Văn Trường, là người hùng giúp U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025: Nguyễn Công Phương.

Ông Kim phát hiện phương án tuyến giữa U.23 Việt Nam: Xa tận chân trời, gần ngay... - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik khẩn cấp tìm phương án thay thế Văn Trường tại U.23 Việt Nam

ảnh: Minh Tú

Đội tuyển U.23 Việt Nam củng cố tuyến giữa

Chấn thương của Văn Trường ở CFA Team China - Panda Cup 2025 là một đòn giáng nặng đến tham vọng tranh HCV SEA Games 33 ở Thái Lan, để lại khoảng trống giữa sân trong lối chơi của U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đang khẩn cấp tìm người thay thế tiền vệ CLB Hà Nội, gọi bổ sung 2 tiền vệ Thành Trung và Đức Việt từ Ninh Bình FC, nhưng cũng bắt đầu để tâm đến cái tên rất thú vị đang có sẵn Nguyễn Công Phương.

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung nhận được rất nhiều kỳ vọng khi trở về Việt Nam từ châu Âu, nhưng khá đáng tiếc quá trình hòa nhập của anh với bóng đá Việt Nam chưa được suôn sẻ do các chấn thương.

Ông Kim phát hiện phương án tuyến giữa U.23 Việt Nam: Xa tận chân trời, gần ngay... - Ảnh 2.

Công Phương có tương lai rộng mở phía trước

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Mặc dù vậy, những giọt nước mắt của Trần Thành Trung khi tái phát chấn thương (rất may chỉ là phần mềm - PV), trận Ninh Bình FC đánh bại CLB Công an TP.HCM trên sân Thống Nhất ngày 9.11 cho thấy, khát vọng cống hiến của tiền vệ sinh năm 2005.

Ngược lại, Đức Việt là cái tên quen thuộc ở U.23 Việt Nam, dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở SEA Games 32, ASIAD 2023 và VCK U.23 châu Á 2024, từng được HLV Kim Sang-sik gọi lên nhiều lần nhưng thường bị trả về phút cuối.

Việc ông Kim gọi tên 2 cầu thủ này mở ra cơ hội cuối cùng để họ có thể thuyết phục được chiến lược gia người Hàn Quốc, rằng bản thân sở hữu đủ các tố chất kỹ chiến thuật phù hợp với ý đồ xây dựng lối chơi U.23 Việt Nam.

Công Phương, tại sao không?

Ông Kim phát hiện phương án tuyến giữa U.23 Việt Nam: Xa tận chân trời, gần ngay... - Ảnh 3.

Công Phương là người hùng giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Indonesia

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Vào lúc này, nhìn từ cách U.23 Việt Nam dùng người ở CFA Team China - Panda Cup 2025 cho thấy cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu lúc này là Xuân Bắc và Thái Sơn. Ứng viên đứng thứ 3 là Nguyễn Thái Quốc Cường sở hữu các cú sút xa uy lực trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

Bộ đôi Đức Việt, Thành Trung sẽ cạnh tranh với 3 cái tên kể trên để tìm cơ hội tại SEA Games 33. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam còn có một cái tên rất đáng chú ý, là chàng trai chỉ vừa 19 tuổi Nguyễn Công Phương.

Người hâm mộ vẫn còn nhớ đến cái tên Nguyễn Công Phương với bàn thắng đem về chiến thắng 1-0 trước Indonesia, giúp U.23 Việt Nam đăng quang thuyết phục giải U.23 Đông Nam Á 2025 ngay trên sân nhà đối thủ.

Ông Kim phát hiện phương án tuyến giữa U.23 Việt Nam: Xa tận chân trời, gần ngay... - Ảnh 4.

Trần Thành Trung có cơ hội cuối để thuyết phục HLV Kim Sang-sik

ảnh: Ninh Bình FC

Thời gian qua, ông Kim thường xuyên sắp Công Phương chơi trên hàng công trong vai trò hộ công hoặc tiền đạo phải ở U.23 Việt Nam. Nhưng chấn thương của Văn Trường như lời nhắc nhở, khiến ông sực nhớ rằng chàng trai trẻ sinh năm 2006 bản chất là tiền vệ trung tâm.

Thực tế, sao mai của Thể Công Viettel thường xuyên thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm ở các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U.20 Việt Nam nơi anh đeo băng đội trưởng. Bản thân anh cũng tập luyện và thi đấu ở Thể Công Viettel như một tiền vệ giữa sân.

Trẻ nhưng Công Phương tích lũy rất nhiều kinh nghiệm V-League tại Thể Công Viettel, bên cạnh trải nghiệm quốc tế trong màu áo các đội tuyển quốc gia. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này qua phong cách chơi bóng tự tin, chững chạc ở giải U.23 Đông Nam Á và sau là vòng loại U.23 châu Á 2026.

Do đó, khi HLV Kim Sang-sik đang tìm kiếm phương án thay thế Văn Trường bị đau, Công Phương - với sự đa năng của mình - nổi lên như một phương án linh hoạt, giúp U.23 Việt Nam có thêm nhiều phương án để xoay tua tại SEA Games 33 và xa hơn là VCK U.23 châu Á 2026.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Công Phương Kim Sea games U.23 châu Á Đức Việt Trần Thành Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận