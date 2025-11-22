Ông Kim phát hiện phương án tuyến giữa U.23 Việt Nam: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

HLV Kim Sang-sik khẩn cấp tìm phương án thay thế Văn Trường tại U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Đội tuyển U.23 Việt Nam củng cố tuyến giữa

Chấn thương của Văn Trường ở CFA Team China - Panda Cup 2025 là một đòn giáng nặng đến tham vọng tranh HCV SEA Games 33 ở Thái Lan, để lại khoảng trống giữa sân trong lối chơi của U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đang khẩn cấp tìm người thay thế tiền vệ CLB Hà Nội, gọi bổ sung 2 tiền vệ Thành Trung và Đức Việt từ Ninh Bình FC, nhưng cũng bắt đầu để tâm đến cái tên rất thú vị đang có sẵn Nguyễn Công Phương.

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung nhận được rất nhiều kỳ vọng khi trở về Việt Nam từ châu Âu, nhưng khá đáng tiếc quá trình hòa nhập của anh với bóng đá Việt Nam chưa được suôn sẻ do các chấn thương.

Công Phương có tương lai rộng mở phía trước ảnh: Đồng Nguyên Khang

Mặc dù vậy, những giọt nước mắt của Trần Thành Trung khi tái phát chấn thương (rất may chỉ là phần mềm - PV), trận Ninh Bình FC đánh bại CLB Công an TP.HCM trên sân Thống Nhất ngày 9.11 cho thấy, khát vọng cống hiến của tiền vệ sinh năm 2005.

Ngược lại, Đức Việt là cái tên quen thuộc ở U.23 Việt Nam, dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở SEA Games 32, ASIAD 2023 và VCK U.23 châu Á 2024, từng được HLV Kim Sang-sik gọi lên nhiều lần nhưng thường bị trả về phút cuối.

Việc ông Kim gọi tên 2 cầu thủ này mở ra cơ hội cuối cùng để họ có thể thuyết phục được chiến lược gia người Hàn Quốc, rằng bản thân sở hữu đủ các tố chất kỹ chiến thuật phù hợp với ý đồ xây dựng lối chơi U.23 Việt Nam.

Công Phương, tại sao không?

Công Phương là người hùng giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Indonesia ảnh: Đồng Nguyên Khang

Vào lúc này, nhìn từ cách U.23 Việt Nam dùng người ở CFA Team China - Panda Cup 2025 cho thấy cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu lúc này là Xuân Bắc và Thái Sơn. Ứng viên đứng thứ 3 là Nguyễn Thái Quốc Cường sở hữu các cú sút xa uy lực trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

Bộ đôi Đức Việt, Thành Trung sẽ cạnh tranh với 3 cái tên kể trên để tìm cơ hội tại SEA Games 33. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam còn có một cái tên rất đáng chú ý, là chàng trai chỉ vừa 19 tuổi Nguyễn Công Phương.

Người hâm mộ vẫn còn nhớ đến cái tên Nguyễn Công Phương với bàn thắng đem về chiến thắng 1-0 trước Indonesia, giúp U.23 Việt Nam đăng quang thuyết phục giải U.23 Đông Nam Á 2025 ngay trên sân nhà đối thủ.

Trần Thành Trung có cơ hội cuối để thuyết phục HLV Kim Sang-sik ảnh: Ninh Bình FC

Thời gian qua, ông Kim thường xuyên sắp Công Phương chơi trên hàng công trong vai trò hộ công hoặc tiền đạo phải ở U.23 Việt Nam. Nhưng chấn thương của Văn Trường như lời nhắc nhở, khiến ông sực nhớ rằng chàng trai trẻ sinh năm 2006 bản chất là tiền vệ trung tâm.

Thực tế, sao mai của Thể Công Viettel thường xuyên thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm ở các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U.20 Việt Nam nơi anh đeo băng đội trưởng. Bản thân anh cũng tập luyện và thi đấu ở Thể Công Viettel như một tiền vệ giữa sân.

Trẻ nhưng Công Phương tích lũy rất nhiều kinh nghiệm V-League tại Thể Công Viettel, bên cạnh trải nghiệm quốc tế trong màu áo các đội tuyển quốc gia. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này qua phong cách chơi bóng tự tin, chững chạc ở giải U.23 Đông Nam Á và sau là vòng loại U.23 châu Á 2026.

Do đó, khi HLV Kim Sang-sik đang tìm kiếm phương án thay thế Văn Trường bị đau, Công Phương - với sự đa năng của mình - nổi lên như một phương án linh hoạt, giúp U.23 Việt Nam có thêm nhiều phương án để xoay tua tại SEA Games 33 và xa hơn là VCK U.23 châu Á 2026.