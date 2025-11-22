Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam chốt mảnh ghép cuối vì hành trình săn vàng SEA Games: Cái khó ló cái khôn

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
22/11/2025 01:40 GMT+7

HLV Kim Sang-sik đã có những bổ sung quan trọng khi đội tuyển U.23 VN tập trung ở TP.HCM, để sẵn sàng cho hành trình 'săn vàng' tại SEA Games 33.

U.23 thấp THỎM HỘI QUÂN

Sau khi trở về từ Trung Quốc, U.23 VN đang tạm thời "xả trại" trước khi hội quân trở lại vào ngày 23.11 tại TP.HCM để một lần nữa làm việc trực tiếp với HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, phần lớn cầu thủ như Nhật Minh (CLB Hải Phòng), Quốc Việt (Ninh Bình FC), Nguyễn Tân, Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM), Văn Khang, Tuấn Phong, Công Phương (Thể Công Viettel),… sẽ chưa được nghỉ ngơi mà tập trung với CLB đá vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025 - 2026 diễn ra cùng ngày. Do đó trong ngày đầu hội quân, ông Kim sẽ làm việc với nhóm Phi Hoàng, Đức Anh (CLB Đà Nẵng); Lê Viktor (CLB Hà Tĩnh), Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn (CLB Thanh Hoá); Hiểu Minh, Anh Quân, Bảo Long, Xuân Bắc, Thanh Nhàn (PVF-CAND)…

U.23 Việt Nam chốt mảnh ghép cuối vì hành trình săn vàng SEA Games: Cái khó ló cái khôn- Ảnh 1.

Danh sách U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33

Đặc biệt, bộ 3 cầu thủ CLB Công an Hà Nội gồm Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc đang băn khoăn đối diện lịch thi đấu dày đặc với trận derby thủ đô cùng Thể Công Viettel ngày 23.11, gặp Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League 2 (ngày 27.11), thậm chí tại ASEAN Club Championship còn làm khách trước Buriram United ngày 3.12 - chỉ 1 ngày trước khi U.23 VN đá trận ra quân SEA Games 33 gặp Lào. HLV Mano Polking tất nhiên rất muốn có kết quả tốt những trận đấu hết sức quan trọng này. Do đó, ông sẽ phải cân nhắc làm sao để cân đối được nhu cầu cống hiến cho đội tuyển quốc gia của 3 cầu thủ này và thành tích của CLB.

U.23 Việt Nam chốt mảnh ghép cuối vì hành trình săn vàng SEA Games: Cái khó ló cái khôn- Ảnh 2.

U.23 VN (11) đặt mục tiêu săn HCV tại SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với việc Văn Trường bất ngờ chấn thương trong trận đấu cuối tại CFA Team China - Panda Cup 2025, thì việc bảo vệ đôi chân các cầu thủ đang là ưu tiên hàng đầu của U.23 VN. Thực tế vài năm qua, các tuyển thủ đã thi đấu gần như không nghỉ ở các giải đấu quốc nội (do V-League chuyển theo lịch vắt ngang 2 năm như thế giới) và quốc tế, đến mức Tết âm lịch cũng chỉ được nghỉ 2 - 3 ngày. Gần nhất họ đang căng sức thi đấu ở V-League 2025 - 2026 rất khắc nghiệt. Do đó, ban huấn luyện U.23 VN sẽ hồi hộp theo dõi vòng 16 đội Cúp quốc gia với mong ước sẽ không phát sinh thêm bất cứ ca chấn thương nào.

ÔNG KIM BỔ SUNG TINH BINH 

Đội U.23 VN đang đi đến những bước cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 33. Trọng tâm của HLV Kim Sang-sik không phải xây dựng lối chơi, khi bộ khung chính và cách vận hành sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2 đều đã định hình khá rõ nét. Sở dĩ ông Kim chọn TP.HCM làm điểm tập huấn cuối cùng là nhằm giúp đội bóng quen với điều kiện khí hậu tương đồng Songkhla (Thái Lan). Quan trọng nhất đây sẽ là cơ hội cuối để chốt phương án người sẽ thay thế đội trưởng Văn Trường. Đến lúc này, cơ bản có thể xác định cặp tiền vệ trung tâm xuất phát của U.23 VN tại SEA Games 33 sẽ là Xuân Bắc và Thái Sơn (thay cho Văn Trường), với Quốc Cường dự bị. Ông Kim đang muốn tìm kiếm phương án bổ sung thể hiện qua việc triệu tập 28 cái tên, trước khi gút lại 23 người để lên đường. Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đã thuyết phục được ông thầy người Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Kim cũng kỳ vọng bất ngờ từ Đức Việt (Ninh Bình FC) từng thi đấu tại SEA Games 32, ASIAD 2023 và VCK U.23 châu Á 2024…

Ngoài Văn Trường, ông Kim cũng phải tính toán cho hàng công, cụ thể là Bùi Vĩ Hào (phòng tránh trường hợp quá phụ thuộc vào Đình Bắc) đá cắm cao nhất. Quy định SEA Games yêu cầu đăng ký 3 thủ môn sẽ đồng nghĩa trong tay ông Kim chỉ có 20 cầu thủ trải đều cho 3 tuyến. Hàng công U.23 VN đang chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa các tiền đạo biên gồm Thanh Nhàn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Lê Viktor, Quốc Việt, Công Phương, Văn Khang. Nhưng ngược lại, chúng ta hiện chỉ có Đình Bắc sở trường đá cắm, cùng Vĩ Hào đang chạy đua với thời gian để tìm lại cảm giác tốt nhất, bên cạnh đó là Quốc Việt nhưng cầu thủ này lại gặp bất lợi thể hình. Chọn ai, bỏ ai ở giữa sân và trên hàng công chắc chắn sẽ là quyết định rất khó khăn của HLV Kim Sang-sik, trước khi cùng U.23 VN bay sang Thái Lan ngày 1.12, khởi đầu cho giấc mơ "săn vàng" tại SEA Games 33.

Tin liên quan

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tăng tốc cùng U.23 Việt Nam: Giấc mơ SEA Games 33

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tăng tốc cùng U.23 Việt Nam: Giấc mơ SEA Games 33

Trần Thành Trung sẽ cần ghi điểm quyết liệt với HLV Kim Sang-sik khi U.23 Việt Nam có đợt tập trung quyết định chuẩn bị cho SEA Games 33.

Lộ diện một loạt kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Khán giả tha hồ chọn

U.23 Việt Nam muốn tranh HCV SEA Games 33, cần giải quyết khâu 'nhả đạn'

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 săn HCV bóng đá Việt Nam HLV Kim Sang-sik U.23 VN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận