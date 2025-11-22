U.23 Việt Nam chốt mảnh ghép cuối vì hành trình săn vàng SEA Games: Cái khó ló cái khôn

U.23 thấp THỎM HỘI QUÂN

Sau khi trở về từ Trung Quốc, U.23 VN đang tạm thời "xả trại" trước khi hội quân trở lại vào ngày 23.11 tại TP.HCM để một lần nữa làm việc trực tiếp với HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, phần lớn cầu thủ như Nhật Minh (CLB Hải Phòng), Quốc Việt (Ninh Bình FC), Nguyễn Tân, Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM), Văn Khang, Tuấn Phong, Công Phương (Thể Công Viettel),… sẽ chưa được nghỉ ngơi mà tập trung với CLB đá vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025 - 2026 diễn ra cùng ngày. Do đó trong ngày đầu hội quân, ông Kim sẽ làm việc với nhóm Phi Hoàng, Đức Anh (CLB Đà Nẵng); Lê Viktor (CLB Hà Tĩnh), Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn (CLB Thanh Hoá); Hiểu Minh, Anh Quân, Bảo Long, Xuân Bắc, Thanh Nhàn (PVF-CAND)…

Danh sách U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33

Đặc biệt, bộ 3 cầu thủ CLB Công an Hà Nội gồm Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc đang băn khoăn đối diện lịch thi đấu dày đặc với trận derby thủ đô cùng Thể Công Viettel ngày 23.11, gặp Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League 2 (ngày 27.11), thậm chí tại ASEAN Club Championship còn làm khách trước Buriram United ngày 3.12 - chỉ 1 ngày trước khi U.23 VN đá trận ra quân SEA Games 33 gặp Lào. HLV Mano Polking tất nhiên rất muốn có kết quả tốt những trận đấu hết sức quan trọng này. Do đó, ông sẽ phải cân nhắc làm sao để cân đối được nhu cầu cống hiến cho đội tuyển quốc gia của 3 cầu thủ này và thành tích của CLB.

U.23 VN (11) đặt mục tiêu săn HCV tại SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với việc Văn Trường bất ngờ chấn thương trong trận đấu cuối tại CFA Team China - Panda Cup 2025, thì việc bảo vệ đôi chân các cầu thủ đang là ưu tiên hàng đầu của U.23 VN. Thực tế vài năm qua, các tuyển thủ đã thi đấu gần như không nghỉ ở các giải đấu quốc nội (do V-League chuyển theo lịch vắt ngang 2 năm như thế giới) và quốc tế, đến mức Tết âm lịch cũng chỉ được nghỉ 2 - 3 ngày. Gần nhất họ đang căng sức thi đấu ở V-League 2025 - 2026 rất khắc nghiệt. Do đó, ban huấn luyện U.23 VN sẽ hồi hộp theo dõi vòng 16 đội Cúp quốc gia với mong ước sẽ không phát sinh thêm bất cứ ca chấn thương nào.

Ô NG K IM BỔ SUNG TINH BINH

Đội U.23 VN đang đi đến những bước cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 33. Trọng tâm của HLV Kim Sang-sik không phải xây dựng lối chơi, khi bộ khung chính và cách vận hành sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2 đều đã định hình khá rõ nét. Sở dĩ ông Kim chọn TP.HCM làm điểm tập huấn cuối cùng là nhằm giúp đội bóng quen với điều kiện khí hậu tương đồng Songkhla (Thái Lan). Quan trọng nhất đây sẽ là cơ hội cuối để chốt phương án người sẽ thay thế đội trưởng Văn Trường. Đến lúc này, cơ bản có thể xác định cặp tiền vệ trung tâm xuất phát của U.23 VN tại SEA Games 33 sẽ là Xuân Bắc và Thái Sơn (thay cho Văn Trường), với Quốc Cường dự bị. Ông Kim đang muốn tìm kiếm phương án bổ sung thể hiện qua việc triệu tập 28 cái tên, trước khi gút lại 23 người để lên đường. Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đã thuyết phục được ông thầy người Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Kim cũng kỳ vọng bất ngờ từ Đức Việt (Ninh Bình FC) từng thi đấu tại SEA Games 32, ASIAD 2023 và VCK U.23 châu Á 2024…

Ngoài Văn Trường, ông Kim cũng phải tính toán cho hàng công, cụ thể là Bùi Vĩ Hào (phòng tránh trường hợp quá phụ thuộc vào Đình Bắc) đá cắm cao nhất. Quy định SEA Games yêu cầu đăng ký 3 thủ môn sẽ đồng nghĩa trong tay ông Kim chỉ có 20 cầu thủ trải đều cho 3 tuyến. Hàng công U.23 VN đang chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa các tiền đạo biên gồm Thanh Nhàn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Lê Viktor, Quốc Việt, Công Phương, Văn Khang. Nhưng ngược lại, chúng ta hiện chỉ có Đình Bắc sở trường đá cắm, cùng Vĩ Hào đang chạy đua với thời gian để tìm lại cảm giác tốt nhất, bên cạnh đó là Quốc Việt nhưng cầu thủ này lại gặp bất lợi thể hình. Chọn ai, bỏ ai ở giữa sân và trên hàng công chắc chắn sẽ là quyết định rất khó khăn của HLV Kim Sang-sik, trước khi cùng U.23 VN bay sang Thái Lan ngày 1.12, khởi đầu cho giấc mơ "săn vàng" tại SEA Games 33.