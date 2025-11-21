Lịch thi đấu với khung giờ mới nhất U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Tiếp Lào rồi đá Malaysia

Thầy Kim hội ngộ U.23 Việt Nam ngày 23.11

Dự kiến ngày 23.11, HLV Kim Sang-sik sẽ trực tiếp dẫn dắt đội U.23 VN tập trung tại TP.HCM, với nhiệm vụ bắt buộc tìm phương án thay thế xứng đáng cho Văn Trường trước khi bay sang Thái Lan ngày 2.12 chuẩn bị cho trận ra quân SEA Games 33 gặp Lào ngày 4.12.

Khuất Văn Khang (trái) có thể đảm đương vị trí của Văn Trường ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bình luận viên Tạ Biên Cương đánh giá: "Văn Trường vắng mặt ở SEA Games 33 đương nhiên là rất đáng tiếc. Nếu để ý sẽ thấy trong 3 trận đấu tại Panda Cup 2025, Văn Trường gần như không thể thay thế và luôn đá chính. HLV Kim Sang-sik thông qua HLV tạm quyền U.23 VN Đinh Hồng Vinh thực hiện rất nhiều thay đổi và thử nghiệm, kể cả hàng phòng ngự đề cao tính ổn định cũng thay từ thủ môn đến hậu vệ. Tuy nhiên, Văn Trường luôn được giữ trên sân cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng của ông Kim về một thủ lĩnh lối chơi cho U.23 VN.

Sự vắng mặt của Văn Trường đương nhiên ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của HLV Kim Sang-sik tại SEA Games 33. Xem như trong cái rủi có cái may, vì thời điểm anh bị đau vẫn đủ để ban huấn luyện kịp tính toán phương án thay thế, dù sẽ không còn trận đấu tập nào. Tin vui là đội U.23 VN sở hữu tuyến giữa chất lượng, có nhiều gương mặt tài năng với cảm giác ông Kim vẫn chưa dùng hết được như Thái Sơn, Xuân Bắc, Quốc Cường… hay Văn Khang cũng từng thi đấu ở vị trí này (cùng với Văn Trường) ở VCK U.23 châu Á 2022".

T RƯỞNG THÀNH NHANH CHÓNG

Tầm quan trọng của Văn Trường giống như tấm khiên và điểm điều hòa cho tuyến giữa đội U.23 VN, nhờ khả năng tranh chấp và điều phối bóng hiệu quả. Ngay lúc này, ông Kim sẽ khó tìm được mẫu tiền vệ có thể hình, thể lực và lối chơi tương tự anh. Nhưng ông Kim có thể chọn cách tiếp cận trận đấu mới phù hợp với con người hiện tại, có thể linh hoạt hơn. Ông sẽ có 2 tuần từ nay đến trận gặp Lào (18 giờ 30 ngày 4.12) và thêm 1 tuần nữa trước trận cuối vòng bảng gặp Malaysia(18 giờ 30 ngày 11.12). Họ sẽ là những phép thử vừa sức, trước khi U.23 VN hướng đến những trận sống còn thực sự ở vòng knock-out vào các ngày 15 và 18.12.

Bình luận viên Tạ Biên Cương đánh giá: "Rất may là đội U.23 VN vẫn còn đủ thời gian để xây dựng gương mặt mới cho tuyến giữa, và đây là lúc tính đồng đều của lứa U.23 VN này cho thấy giá trị. U.23 VN sở hữu dàn cầu thủ đủ tài năng tập hợp 3 yếu tố quan trọng, đầu tiên là thể lực thể hình với gần chục cầu thủ cao từ 1,8 m trở lên. Họ có đủ trải nghiệm các giải lớn ở các cấp U với nhiều đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, gần nhất là 3 trận ở giải Panda Cup, gặp Trung Quốc với Hàn Quốc, Uzbekistan hay 2 trận gặp U.23 Qatar trước đó… Thêm nữa, đội có HLV mát tay dìu dắt lứa cầu thủ đang trưởng thành nhanh chóng. Chúng ta chờ xem liệu ông Kim sẽ chọn ai thế chỗ Văn Trường, chốt nhân sự cuối cùng cho SEA Games 33. Nhưng về cơ bản, U.23 VN đang sở hữu bộ khung mạnh mẽ, có các ngôi sao trên từng tuyến để làm điểm tựa, tạo sức bật cho các vị trí xung quanh.

Yếu tố còn lại sẽ thuộc về các đối thủ, với thách thức lớn nhất là U.23 Indonesia có nhiều ngôi sao đội tuyển quốc gia nhưng chưa biết các ngoại binh nhập tịch thi đấu SEA Games được không. Đội U.23 Thái Lan có lợi thế khi là chủ nhà và vòng bảng dễ như đi dạo. Tuy nhiên những lùm xùm gần đây và ban huấn luyện mới cho thấy có vẻ họ chuẩn bị chưa tốt. Thậm chí U.23 Thái Lan còn đang có dấu hiệu khớp sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp không thành công, trong khi trước đây người Thái luôn tự xem bản lĩnh là điểm mạnh nhất của họ. Nhưng quan trọng nhất là đội U.23 VN, nếu thể hiện hết khả năng của mình sẽ có thể đem về HCV từ đất Thái Lan".