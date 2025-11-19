Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33: Tín hiệu vui từ xã hội hóa thể thao

T ÍN HIỆU VUI

Ông Mai Bá Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết công tác xã hội hóa thể thao từ lâu đã được xem là bước đi cần thiết để thể thao VN phát triển đa dạng, vững mạnh, phát huy được nguồn lực xã hội thông qua các liên đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp… Tuy nhiên thời gian qua vẫn không ít rào cản, đặc biệt là cơ chế nên xã hội hóa thể thao ở VN được đánh giá còn chậm, chưa đồng bộ trên toàn quốc.

Đội tuyển kéo co VN tập luyện tại TP.HCM sẵn sàng cho SEA Games 33 Ảnh: Vương Anh

Việc Cục TDTT VN vừa công bố ở SEA Games 33, có rất nhiều môn thể thao VN tham dự theo hình thức xã hội hóa, tức tự túc kinh phí cho thấy tín hiệu vui. Các môn tham dự SEA Games 33 theo hình thức xã hội hóa gồm thể thao điện tử, bowling, võ thuật tổng hợp, bóng chày, leo núi thể thao, teqball, kéo co, mô tô nước, trượt ván, trượt băng. Đa phần đây là các môn thể thao hiện đại, đang trên đà phát triển tại VN. Dễ nhận thấy hầu hết các môn thể thao xã hội hóa này được đầu tư, phát triển mạnh ở các đô thị, đặc biệt là TP.HCM.

K HÔNG ĐI "DU LỊCH"

Tham dự SEA Games 33 bằng kinh phí xã hội hóa nhưng nhóm các đội tuyển này vẫn được rà soát kỹ, đảm bảo khả năng cạnh tranh thành tích cao cho đoàn thể thao VN.

Nổi bật nhất là đội tuyển thể thao điện tử khi cử lực lượng hùng hậu gồm 60 thành viên tranh tài vào tháng 12 tới. Đội tuyển thể thao điện tử VN được đánh giá là đội mạnh ở khu vực khi từng đoạt 4 HCV tại SEA Games 31 năm 2022. Ở SEA Games 32 năm 2023, đội cũng giành 1 HCV và tiếp tục đặt mục tiêu ít nhất có 1 HCV ở SEA Games 33. Trong khi đó, lần đầu góp mặt ở đấu trường SEA Games nhưng đội tuyển võ thuật tổng hợp VN tự tin với mục tiêu giành 1 HCV trong 6 nội dung góp mặt. Các đội trượt ván, trượt băng, bóng chày cũng có sự chuẩn bị kỹ càng qua các chuyến tập huấn, thi đấu trong nước lẫn quốc tế, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ mạnh nhất trong khu vực.

Môn teqball (bóng đá kết hợp cầu mây, bóng bàn) sau thời gian ngắn du nhập, phát triển ở TP.HCM đã giúp tuyển chọn được lực lượng tinh nhuệ trong lần đầu tranh tài ở SEA Games. Ở môn này, đội tuyển teqball chạm trán với chủ nhà Thái Lan rất mạnh nhưng cũng sẵn sàng tạo bất ngờ cho đối thủ.

Một môn thể thao truyền thống nhưng lần đầu được tổ chức ở SEA Games là kéo co cũng tạo sự chú ý. Tuy là môn biểu diễn, không tính huy chương vào bảng tổng sắp nhưng thầy trò HLV Đào Công Thuận vẫn miệt mài tập luyện hằng ngày ở TP.HCM. "Kéo co chuyên nghiệp là bộ môn mà các VĐV phải có sự ăn ý, phát huy được sức mạnh của cả tập thể. Nhiều người nghĩ kéo co lực chính ở đôi tay nhưng sức mạnh thật sự đến từ bộ chân. Chúng tôi đã luyện tập kỹ càng, sẵn sàng cho màn trình diễn tốt nhất tại SEA Games 33", HLV Đào Công Thuận chia sẻ.