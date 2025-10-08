Nữ sinh 12 tuổi giành huy chương quốc tế môn trượt băng tốc độ

Gây ấn tượng với loạt thành tích về trượt băng

Dù chỉ vừa bước sang tuổi 12, Đinh Trúc Quyên, học sinh lớp 7 tại Trường THCS Hạ Đình (TP.Hà Nội) đã có bảng thành tích ấn tượng với loạt huy chương vàng, bạc tại các giải trượt băng tốc độ tầm cỡ châu Á và khu vực Đông Nam Á.

Tại Asia Open Short Track Speed Skating Trophy 2025 diễn ra tại Ấn Độ, vận động viên này giành huy chương vàng nội dung 777 m và huy chương bạc cự ly 333m ở hạng mục Junior D. Trước đó, Quyên cũng đã ghi dấu ấn tại Giải trượt băng tốc độ Đông Nam Á mở rộng 2024 tổ chức tại Philippines với 3 huy chương bạc cá nhân (1000 m, 777 m, 500 m) và 1 huy chương bạc tiếp sức đồng đội.

Đinh Trúc Quyên tại cuộc thi trượt băng diễn ra tại Ấn Độ

ẢNH: NVCC

Trong nước, nữ sinh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định với huy chương vàng 1000m (chuyên nghiệp) và huy chương bạc 500m (bán chuyên) tại Giải vô địch quốc gia tháng 11.2024.

Bắt đầu từ đam mê trượt patin khi còn học lớp 1, cô bé sớm tham gia thi đấu từ năm lớp 2. Năm 2023, lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn trượt băng tốc độ, Quyên lập tức bị cuốn hút bởi cảm giác "lướt như tên bắn" trên sân băng, điều này đã thôi thúc nữ sinh xin mẹ cho thử sức ở bộ môn này.

Trong quá trình tập luyện và thi đấu, Quyên gặp không ít khó khăn như bị ngã nhiều lần, chấn thương, điều kiện sân băng hạn chế, chi phí luyện tập và thi đấu cao. Gia đình không mấy khá giả, mẹ em vẫn đều đặn đưa đón con đi tập suốt nhiều năm, là người luôn có mặt để động viên mỗi khi em gặp chấn thương.

“Mỗi lần mình ngã đau, mẹ là người lo thuốc thang và động viên cố gắng vượt qua”, Quyên chia sẻ.

Việc tập luyện cũng không đơn giản. Do chưa có sân tập chuyên biệt, Quyên phải chia sẻ không gian với người chơi phong trào. Một tuần, nữ sinh dành khoảng 4 buổi tập, mỗi buổi kéo dài từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Trong dịp hè, lịch tập được tăng cường. Quyên cho biết luôn học hỏi các anh chị, bạn bè đi trước và tuân thủ chặt chẽ các bài hướng dẫn của huấn luyện viên để nâng cao kỹ thuật.

Đinh Trúc Quyên đã có bảng thành tích ấn tượng ẢNH: NVCC

Từng bị ngã ở vòng về cự ly 500m dù đang dẫn đầu tại giải châu Á, Quyên cho biết đó là kỷ niệm tiếc nuối nhưng cũng là động lực để cố gắng nhiều hơn. “Mình muốn đạt thành tích tốt hơn ở những giải sắp tới”, Quyên bày tỏ quyết tâm.

Khi được hỏi về sự phát triển của bộ môn trượt băng tốc độ trong nước, Quyên thẳng thắn cho biết: "Điều kiện luyện tập và thi đấu còn hạn chế. Mình hy vọng sẽ có thêm sân băng chuyên nghiệp để được rèn luyện tốt hơn".

Trúc Quyên giành huy chương vàng trượt băng nội dung 777 m diễn ra tại Ấn Độ ẢNH: NVCC

Với tinh thần cầu tiến và lòng đam mê thể thao rõ rệt từ sớm, Quyên đặt mục tiêu tiếp tục vươn xa ở các giải đấu quốc tế, dù biết phía trước còn không ít thử thách.

"Mình cần nỗ lực nhiều hơn để không chỉ giữ vững phong độ, mà còn góp phần khẳng định vị thế của vận động viên Việt Nam ở sân chơi quốc tế”, Quyên chia sẻ.

Anh Đường Văn Tuấn, huấn luyện viên đội tuyển trẻ trượt băng quốc gia, người trực tiếp hướng dẫn Quyên tập luyện nhận xét: “Quyên là vận động viên trẻ tiềm năng, chăm chỉ”. Anh cho biết thêm rằng sự siêng năng và tính cách trầm lặng chính là nền tảng giúp Quyên duy trì được sự kiên trì trong quá trình tập luyện, điều rất cần thiết trong bộ môn đòi hỏi tính kỹ thuật và sự bền bỉ như trượt băng nghệ thuật.