Công an Hà Nội ra quân lập lại trật tự quán bar, karaoke

Theo Công an Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an Hà Nội đã đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (kinh doanh quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ…).



Tổ công tác của PC06 Công an Hà Nội kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn P.Yên Hòa ẢNH: CAHN

Xác định công tác quản lý các cơ sở kinh doanh diện này là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, trong 3 tháng cao điểm (từ 30.7 - 30.10), các lực lượng của Công an Hà Nội đã xử lý hàng trăm vụ việc.

Trong đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 552 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 8,5 tỉ đồng (tăng 1,8 lần về số vụ và gấp đôi số tiền phạt so với 6 tháng đầu năm).

Cạnh đó, Công an Hà Nội đã khởi tố 43 vụ án hình sự với 143 bị can. Các hành vi chủ yếu liên quan đến tệ nạn mại dâm và ma túy núp bóng các cơ sở lưu trú, karaoke, xoa bóp…

Công an Hà Nội cho hay, kết quả trên thể hiện sự quyết liệt trong kiểm tra, chấn chỉnh, không để các cơ sở hoạt động "chui", sai phép. Cạnh đó, việc siết chặt quản lý, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm không chỉ góp phần lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh có điều kiện mà còn triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, răn đe mạnh các đối tượng lợi dụng kinh doanh để phạm tội.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, Công an Hà Nội sẽ trấn áp mạnh mẽ, kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở vi phạm, các "điểm nóng" về an ninh trật tự để, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.