Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an Hà Nội ra quân lập lại trật tự quán bar, karaoke

Trần Cường
Trần Cường
20/11/2025 11:39 GMT+7

Xác định việc quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, Công an Hà Nội đang siết chặt quản lý để ngăn chặn vi phạm ngay từ khi phát sinh.

Theo Công an Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an Hà Nội đã đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (kinh doanh quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ…).

Công an Hà Nội ra quân lập lại trật tự quán bar, karaoke- Ảnh 1.

Tổ công tác của PC06 Công an Hà Nội kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn P.Yên Hòa

ẢNH: CAHN

Xác định công tác quản lý các cơ sở kinh doanh diện này là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, trong 3 tháng cao điểm (từ 30.7 - 30.10), các lực lượng của Công an Hà Nội đã xử lý hàng trăm vụ việc.

Trong đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 552 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 8,5 tỉ đồng (tăng 1,8 lần về số vụ và gấp đôi số tiền phạt so với 6 tháng đầu năm).

Cạnh đó, Công an Hà Nội đã khởi tố 43 vụ án hình sự với 143 bị can. Các hành vi chủ yếu liên quan đến tệ nạn mại dâm và ma túy núp bóng các cơ sở lưu trú, karaoke, xoa bóp…

Công an Hà Nội cho hay, kết quả trên thể hiện sự quyết liệt trong kiểm tra, chấn chỉnh, không để các cơ sở hoạt động "chui", sai phép. Cạnh đó, việc siết chặt quản lý, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm không chỉ góp phần lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh có điều kiện mà còn triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, răn đe mạnh các đối tượng lợi dụng kinh doanh để phạm tội.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, Công an Hà Nội sẽ trấn áp mạnh mẽ, kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở vi phạm, các "điểm nóng" về an ninh trật tự để, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Tạo điều kiện tối đa để Công an Hà Nội thực hiện nhiệm vụ

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Tạo điều kiện tối đa để Công an Hà Nội thực hiện nhiệm vụ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho hay, thành phố sẽ tạo điều kiện tối đa để Công an Hà Nội chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, không bị động trong bất cứ tình huống nào.

Công an Hà Nội triển khai 19 dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ

Khám phá thêm chủ đề

Công an Hà Nội Tệ nạn xã hội Kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự ma túy mại dâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận