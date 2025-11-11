Ông Nguyễn Duy Ngọc: Tạo điều kiện tối đa để Công an Hà Nội thực hiện nhiệm vụ

Ngày 11.11, Công an Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80), công tác tổ chức chương trình "Ngày hội Vì thủ đô bình yên" và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá kết quả đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ kỷ niệm A80 mang tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, trong đó có Công an Hà Nội phối hợp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: N.B

Về yêu cầu phát triển Hà Nội của Tổng Bí thư Tô Lâm và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Hà Nội sẽ triển khai chương trình hành động đồng bộ, quyết liệt, đột phá và kiên trì.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, Ban Thường vụ Thành ủy xác định việc phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số nhằm bảo đảm cấp cơ sở thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, đó là phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ xã hội.

Cùng với đó, thành phố chủ trương kiến tạo phát triển - có cơ cấu kinh tế để tăng thu ngân sách, bố trí con người, tổ chức triển khai bảo đảm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đạt 8% trong năm 2025.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, tất cả những vấn đề trên đã đặt ra yêu cầu đối với Công an Hà Nội trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đề nghị cùng đồng hành với các cấp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo từng thời điểm.

Trong đó, ông Nguyễn Duy Ngọc "đặt hàng" công an thành phố phối hợp, đồng hành cùng thực hiện 18 nhiệm vụ sẽ được thành phố phân cấp, phân quyền cho cấp xã trong thời gian tới.

Đồng thời, ông Nguyễn Duy Ngọc mong muốn với kinh nghiệm tích lũy từ quá trình phân cấp, phân quyền cho lực lượng công an cấp xã sau khi không tổ chức công an cấp huyện, Công an Hà Nội sẽ tham mưu lãnh đạo thành phố từng bước hoàn thiện phân cấp, phân quyền cho cơ sở; không để lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo, đồng hành, hỗ trợ Công an Hà Nội trong những nhiệm vụ có tính chất vượt trội so với tầm vóc của đơn vị. Về phía thành phố cũng sẽ tạo điều kiện tối đa nhất để Công an Hà Nội chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, không bị động trong bất cứ tình huống nào, tạo sự bình yên cho người dân, cho thành phố phát triển kinh tế - xã hội.