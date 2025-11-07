Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dâng hoa tại tượng đài Lênin kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Tham gia đoàn có các lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, gồm: Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thành ủy Phùng Thị Hồng Hà và lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, các sở, ngành…

Đoàn đại biểu TP.Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại tượng đài V.I.Lênin ẢNH: THANH HẢI

Trân trọng dâng hoa trước tượng đài V.I.Lênin, các lãnh đạo TP.Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của V.I.Lênin, nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", gương mẫu, tiên phong xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng ngày, tuổi trẻ thủ đô, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị của TP.Hà Nội và đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng đã tới dâng hoa tưởng niệm V.I.Lênin.

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện vĩ đại làm rung chuyển thế giới, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại - kỷ nguyên đấu tranh vì tự do, bình đẳng và công bằng xã hội, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chế độ Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới - một nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là chiến thắng của nhân dân Nga, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng đổi thay và là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân.

V.I.Lênin - người con kiệt xuất của nước Nga, nhà tư tưởng cách mạng lỗi lạc - đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp và nhân loại. Tư tưởng của V.I.Lênin là ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng vô sản toàn thế giới, là nguồn cảm hứng bất diệt cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành quyền sống, quyền làm người. Di sản của V.I.Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn sống mãi trong lòng những người yêu chuộng hòa bình, công lý và tiến bộ trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhận định: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế".

Chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn đường cho cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi quan trọng và vĩ đại trong suốt gần một thế kỷ qua và đang tiếp tục là "ngọn đuốc soi đường" cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.