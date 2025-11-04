Tân Bí thư Hà Nội: 'Tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng cho thủ đô'

Sáng 4.11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết sự phân công này là niềm tin của Đảng, là sự giao nhiệm vụ của tổ chức và cũng là lời nhắc nhở về bổn phận phải đem hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng phát triển thủ đô.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU THẮNG

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, Hà Nội là nơi ông đã gắn bó suốt những năm tháng đầu tiên của chặng đường công tác. Từ một chiến sĩ công an thủ đô, được tôi luyện qua thực tiễn sinh động của cuộc sống, ông đã được học những bài học đầu tiên về tinh thần cống hiến, phục vụ nhân dân, về sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm trong công việc.

Cũng tại Hà Nội, ông nhận nhiệm vụ ở các cơ quan T.Ư, tiếp tục được rèn luyện, thử thách ở nhiều lĩnh vực, ở nhiều môi trường khác nhau. Nhưng trong sâu thẳm, Hà Nội vẫn luôn là điểm tựa tinh thần, nơi ông gửi gắm niềm tự hào và tình cảm sâu lắng.

"Và hôm nay, được Đảng phân công trở về Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của thủ đô, với lòng biết ơn các thế hệ đã dạy, đã dìu dắt, trong suốt chặng đường công tác, với lòng trân trọng những giá trị, truyền thống quý báu mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Hà Nội đã vun đắp.

Và hơn hết, với niềm tin sắt son rằng, cùng nhau chúng ta sẽ làm nên một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của thủ đô anh hùng ngàn năm văn hiến", ông Ngọc nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội ẢNH: HỮU THẮNG

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ nhận thức sâu sắc về vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa dân tộc; nơi lịch sử, văn hóa và hiện tại hòa quyện; nơi mọi khát vọng của đất nước đều hướng về.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết sẽ lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư tại lễ trao quyết định hôm nay. Cùng với các ý kiến của Tổng Bí thư trong 4 lần làm việc với Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, với 2 câu hỏi chiến lược và 7 yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu.

"Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm, toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền, nhân dân thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó", ông Ngọc nói.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, sẽ xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để Hà Nội phát triển bền vững, đi đầu trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chăm lo cho thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến…

"Tôi thấu hiểu rằng, sức mạnh của Hà Nội không chỉ nằm ở quy mô, nguồn lực hay vị thế, mà ở niềm tin, trí tuệ, sự sáng tạo và đồng lòng của mỗi con người thủ đô. Không có thành công nào đến từ một cá nhân đơn lẻ. Chỉ có đoàn kết, thống nhất, hành động và cống hiến mới tạo nên kỳ tích", tân Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.