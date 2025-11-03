Công an Hà Nội triển khai 19 dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ

Tại hội nghị trực tuyến về công tác phát triển nhà ở xã hội cho công an thủ đô diễn ra chiều 3.11, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai 19 dự án với khoảng 20.532 căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm chính sách, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách ẢNH: N.B

Phát biểu kết luận hội nghị, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho hay việc phát triển nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô đã đạt được một số bước tiến. Tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn, như quỹ đất hạn hẹp; thủ tục chưa thông thoáng; nguồn vốn vay ưu đãi cần được mở rộng. Đồng thời phải đảm bảo không để xảy ra việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội…

Nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm, ông Tùng yêu cầu tháo gỡ các "điểm nghẽn, nút thắt" về quỹ đất, phê duyệt chủ trương để đảm bảo các dự án được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ; nhà ở phải phân bổ đúng đối tượng, do vậy giao Phòng Hậu cần Công an Hà Nội chủ trì xây dựng tiêu chí, lựa chọn đối tượng mua nhà đảm bảo công bằng, minh bạch, dân chủ, khách quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ, chiến sĩ, Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị đăng ký theo nhu cầu thiết thực, gần nơi công tác để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Các đơn vị ưu tiên phân bổ cho cán bộ chưa có nhà, tiếp đến là có nhà nhưng diện tích bình quân đầu người dưới 15 m2, rồi mới đến cán bộ có nhà nhưng xa nơi làm việc.