Đồng Nai: Những dự án nhà ở xã hội nào đủ điều kiện vay gói 120.000 tỉ đồng?

Ngày 2.11, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng về việc công bố các dự án nhà ở xã hội vay vốn ưu đãi chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư (gọi tắt là gói 120.000 tỉ đồng).

Theo đó, qua rà soát các dự án có nhu cầu vay vốn, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho đăng tải danh sách 8 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay vốn gói 120.000 tỉ theo chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

8 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay

Cụ thể: dự án chung cư nhà ở xã hội (thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành (huyện Long Thành, nay là xã Long Thành), do Công ty cổ phần Long Thành Riverside làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội tại khu đất 1,4 ha phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hòa, nay là phường Long Hưng), do Công ty cổ phần Chương Dương Home Land làm chủ đầu tư.

Dự án chung cư nhà ở xã hội NXH2 ở phường Phước Tân

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dự án chung cư nhà ở xã hội NXH2 - khối A, khối B (thuộc dự án khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân, ở phường Phước Tân) do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp ở xã Nhơn Trạch do Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO làm chủ đầu tư.

Dự án khu chung cư phục vụ công nhân (thuộc dự án phát triển nhà ở tại khu trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Bàu Xéo, ở xã Trảng Bom, do Công ty cổ phần Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh do Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Thành Thắng làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội A6-A7 ở phường Trấn Biên do Công ty cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án khu nhà ở xã hội Hưng Thịnh ở phường Bình Phước, do Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Những ai được mua, thuê nhà ở xã hội?

Theo quy định tiêu chuẩn và điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn, có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định, phân thành 4 nhóm đối tượng.

Cụ thể, nhóm 1: người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, cận nghèo khu vực nông thôn; người có thu nhập thấp tại đô thị; công nhân, lao động tại khu công nghiệp - khu chế xuất; cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; người khuyết tật; học sinh trường chuyên biệt…

Công nhân đi làm tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhóm 2: học sinh, sinh viên theo học tại đại học, cao đẳng, học viện, trung cấp nghề hoặc trường chuyên biệt theo quy định pháp luật; học sinh dân tộc nội trú công lập, chỉ được thuê nhà ở xã hội.

Nhóm 3: doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuê nhà ở xã hội của chủ đầu tư để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động (kể cả người nước ngoài). Doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp được thuê nhà lưu trú công nhân tương tự.

Nhóm 4: hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa, phá dỡ nhà ở để thực hiện dự án đầu tư công, dự án trọng điểm, cấp bách hoặc dự án thu hồi đất mà không đủ điều kiện tái định cư.

Điều kiện chung, đối tượng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng quy định về nhà ở và thu nhập theo luật Nhà ở, Nghị định 100/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 201/2025/QH15.

Đối tượng chỉ thuê nhà ở xã hội không phải nộp hồ sơ chứng minh điều kiện nhà ở, thu nhập. Hộ có nhà ở của mình nhưng cách nơi làm việc từ 20 km trở lên có thể đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội gần chỗ làm hơn; cơ quan, tổ chức nơi làm việc xác nhận khoảng cách.

Đối tượng thuộc nhóm 4 không phải đáp ứng điều kiện thu nhập, tiêu chuẩn ưu tiên thuê nhà ở xã hội (vốn đầu tư công). Người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Phước (cũ) khi sáp nhập; cán bộ luân chuyển, mẹ đơn thân, phụ nữ, người dưới 35 tuổi và các trường hợp khó khăn về nhà ở khác (do UBND tỉnh xem xét).

Tỉnh Đồng Nai hiện có 57 khu công nghiệp, 1 khu kinh tế và 1 khu công nghệ cao. Trong ảnh là khu công nghiệp Đồng Xoài III (ở phường Bình Phước) ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội (doanh nghiệp đầu tư); người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; 12 nhóm đối tượng theo luật Nhà ở 2023; nhóm 4; cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Phước (cũ) khi sáp nhập; cán bộ luân chuyển; mẹ đơn thân; phụ nữ; người dưới 35 tuổi.