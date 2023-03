Tập trung triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng phát triển nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững do Thủ tướng chủ trì ngày 17.2, cơ quan này đã đề xuất dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỉ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các chủ đầu tư dự án NOXH, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn (giống gói 30.000 tỉ đồng đã thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2016 trước đây). Dự kiến, sẽ dành 50% gói tín dụng cho chủ đầu tư và 50% dành cho người mua NOXH, nhà ở công nhân vay.



Tuy nhiên, tại Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản diễn ra ngày 8.2 do bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chủ trì, cơ quan này đã đề xuất một gói tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho xây dựng dự án NOXH, nhà ở công nhân với lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn 1,5 - 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ.

Bộ Xây dựng cho biết tới đây Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, trong đó có nội dung gói tín dụng về NOXH. Sau khi có quyết nghị của Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng.

Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, đề xuất gói 110.000 tỉ đồng của Bộ Xây dựng rất khó thực hiện do nguồn tiền là tái cấp vốn, không phải lúc nào cũng đưa ra được. Do vậy, việc hỗ trợ phát triển NOXH chỉ có một gói tín dụng 120.000 tỉ đồng do Ngân hàng Nhà nước triển khai. Nguồn tiền này là vốn đóng góp của các ngân hàng thương mại, có lãi suất cho vay ưu đãi dành riêng cho đối tượng vay tiền xây dựng NOXH và người mua NOXH.

Hiện các ngân hàng thương mại vẫn đang tính toán thống nhất để hoàn thiện cơ chế cho vay, nhất là làm rõ các đối tượng chủ đầu tư được vay tiền xây dựng dự án và khách hàng được vay để mua NOXH.