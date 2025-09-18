Đồng Nai sẽ điều chuyển lãnh đạo giải ngân đầu tư công thấp

Chính vì thế, tại cuộc họp chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức vào sáng 18.9, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phải nhấn mạnh: "Không để có tiền mà không tiêu được".



Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức báo cáo tiến độ giải ngân đầu tư công trong thời gian qua ẢNH: GIA KHÁNH

Mặt bằng cản trở tiến độ giải ngân

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết trong năm 2025, tỉnh được giao hơn 35.674 tỉ đồng vốn đầu tư công (31.926 tỉ đồng của Trung ương và 3.748 tỉ đồng của tỉnh).

Tuy nhiên, tính đến ngày 10.9, Đồng Nai chỉ mới giải ngân hơn 11.847 tỉ đồng (tỷ lệ 37,1%) chưa đạt yêu cầu và kỳ vọng đề ra.

Đề cập về nguyên nhân giải ngân đầu tư công còn thấp, ông Võ Tấn Đức lý giải: "Do công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường còn nhiều khó khăn, chậm trễ, ở từng địa phương, chủ đầu tư… Ngoài ra, nhu cầu vật liệu thi công lớn nhưng chưa được rà soát kỹ, phân phối chưa được tối ưu hóa. Ở cấp cơ sở phường, xã, khối lượng công việc giải ngân đều rất lớn nhưng nhiều nơi thiếu nhân lực, thiếu hỗ trợ; cơ chế phối hợp giữa các cấp đôi khi còn lúng túng".

Thi công tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng cuối năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải đặt ra các mục tiêu cụ thể. Trong đó bắt buộc phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đã được Thủ tướng giao.

"Phải tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án có số vốn lớn còn lại chưa giải ngân trong các tháng còn lại của năm 2025", ông Đức nhấn mạnh.

Muốn thực hiện tốt công tác trên, ông Đức yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan cùng UBND các xã, phường và chủ đầu tư phải xem đây là nhiệm vụ số một, làm việc ngày đêm, giải quyết dứt điểm từng trường hợp, từng vướng mắc cụ thể.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng thành lập và kiện toàn các tổ công tác đặc biệt, xuống tận phường, xã, tháo gỡ các khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật…

Không để có tiền mà không tiêu được

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân…) để từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, địa phương phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án, nhóm dự án gắn với đánh giá kết quả công tác; rà soát, phân loại những khó khăn, vướng mắc của từng dự án theo từng nhóm vấn đề cụ thể.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu cần phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong giải ngân đầu tư công ẢNH: GIA KHÁNH

"Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao các sở, ngành, cơ quan địa phương, các chủ thể liên quan, nhất là người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong giải ngân đầu tư công, chung sức, đồng lòng để vượt qua khó khăn, thách thức, không để tình trạng trì trệ, không để có tiền mà không tiêu được. Lựa chọn đúng nhà thầu với yêu cầu thực hiện đúng cam kết, xây dựng đường găng tiến độ và theo dõi hằng tuần, kịp thời thay nhà thầu không đạt yêu cầu", bà Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, bà Hạnh yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "thi công 3 ca 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "chỉ bàn làm, không bàn lùi"... Từ đó, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, nâng cao chất lượng công trình, đúng quy định, quy trình, thủ tục, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.