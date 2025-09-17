Hơn 40 tỉ đồng chi cho cán bộ từ Bình Phước về Đồng Nai làm việc

Ngày 17.9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc chấp thuận chủ trương bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền dự toán là hơn 40 tỉ đồng để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Bình Phước cũ đến làm việc tại Trung tâm hành chính (TTHC) tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp.

Theo đó, sau khi xem xét đề xuất từ Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu ảnh hưởng bởi công tác sắp xếp tổ chức hành chính giữa hai tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền dự toán là hơn 40,3 tỉ đồng.

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức từ Bình Phước (cũ) qua Đồng Nai làm việc vẫn được xe đưa, đón hằng tuần ẢNH: C.T.V

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tài chính khẩn trương thông báo và phân bổ kinh phí cho các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện chi trả theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị được hưởng có trách nhiệm rà soát các trường hợp đã được bố trí nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, ký túc xá hoặc nhà ở tập thể, để quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích cũng như thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 25.6, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Bình Phước đến làm việc tại TTHC tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp. Cụ thể, hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 1,5 triệu đồng/tháng (đối với trường hợp được bố trí ở ký túc xá hoặc nhà ở tập thể); 2 triệu đồng/tháng (đối với trường hợp được bố trí thuê nhà ở xã hội) và 3 triệu đồng/tháng (đối với trường hợp phải tự túc nhà ở). Nghị quyết cũng quy định, đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự của tỉnh hoặc của bộ, ngành và tương đương (không bao gồm hỗ trợ tiền cơm theo quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị) thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất. Thời gian thực hiện là 6 tháng, tính từ ngày 1.7 - 31.12.2025.



