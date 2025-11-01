Tây Ninh khởi công dự án gần 6.000 'căn hộ quốc dân'

Ngày 1.11, liên doanh Thắng Lợi Group, Gỗ An Cường và Central cho biết, dự án khu đô thị Bình An Đức Hòa (The Win City) vừa được khởi công tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ thương mại, được triển khai giai đoạn 2025 - 2027.

Với mô hình khu đô thị cao tầng phức hợp, mục tiêu của dự án The Win City là mang đến những "căn hộ quốc dân" cho hàng trăm ngàn lao động tại địa phương.

Dự án The Win City có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ thương mại được khởi công ẢNH: B.B

Theo ông Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group, dự án sở hữu vị trí chiến lược trên trục đường Trần Văn Giàu, chỉ cách nút giao Vành đai 3 TP.HCM 5 phút di chuyển. Vị trí này được xem là "vùng lõi" của 39 cụm và khu công nghiệp với tổng quy mô hơn 12.000 ha, nơi thu hút khoảng 220.000 lao động. Chính vì vậy, The Win City được kỳ vọng sẽ giúp người lao động trong khu vực dễ dàng tiếp cận và sở hữu nhà ở hơn.

Bên cạnh giải quyết bài toán an cư, The Win City còn được định hướng trở thành công trình biểu tượng cho quá trình đô thị hóa tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, đồng thời góp phần tạo dựng một cộng đồng văn minh, hiện đại ngay tại khu vực phát triển công nghiệp của tỉnh Tây Ninh.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư. Ông Út cũng nhấn mạnh việc cần đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, qua đó khuyến khích, thu hút thêm nhiều nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn của người dân.



