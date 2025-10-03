Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi công nâng cấp ĐT830C: Bước tiến chiến lược cho giao thông Tây Ninh - TP.HCM

Bắc Bình
Bắc Bình
03/10/2025 11:54 GMT+7

Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT830C với tổng vốn đầu tư 1.850 tỉ đồng chính thức khởi công, hứa hẹn tạo động lực mới cho phát triển giao thông, đô thị và kinh tế vùng Tây Ninh - TP.HCM.

Ngày 3.10, tại xã Bến Lức, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 830C (ĐT830C). Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội đặc biệt, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Khởi công nâng cấp ĐT.830C: Bước tiến chiến lược cho giao thông Tây Ninh – TP.HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn nút khởi công dự án

ẢNH: B.B

Dự án ĐT830C có chiều dài 9 km, tổng vốn đầu tư 1.850 tỉ đồng, từ ngân sách tỉnh. Tuyến đường được thiết kế mở rộng quy mô nền đường 30 m, mặt đường 20 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. 

Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành tuyến kết nối liên vùng quan trọng, gắn kết trực tiếp với các trục giao trọng điểm như QL1, Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Bến Lức -Long Thành và cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Cần Thơ...

Khởi công nâng cấp ĐT.830C: Bước tiến chiến lược cho giao thông Tây Ninh – TP.HCM - Ảnh 2.

ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: B.B

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh việc đầu tư nâng cấp ĐT830C không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, mà còn tạo động lực phát triển đô thị Bến Lức theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ngoài vai trò giao thông, tuyến đường còn hình thành trục động lực kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vùng sản xuất tập trung trên địa bàn Tây Ninh và các tỉnh lân cận; giảm tải cho quốc lộ hiện hữu, rút ngắn thời gian vận chuyển, tạo thuận lợi cho phát triển dịch vụ, du lịch, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tin liên quan

Doanh nghiệp nước ngoài tìm nguồn hàng tại Tây Ninh, 8 thỏa thuận được ký kết

Doanh nghiệp nước ngoài tìm nguồn hàng tại Tây Ninh, 8 thỏa thuận được ký kết

Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa tại Tây Ninh 2025 có 8 biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội xuất khẩu và thương mại điện tử cho doanh nghiệp địa phương được ký kết.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh nâng cao tỉnh lộ 830 Bến Lức công trình trọng điểm Nguyễn Văn Út
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận