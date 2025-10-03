Khởi công nâng cấp ĐT830C: Bước tiến chiến lược cho giao thông Tây Ninh - TP.HCM

Ngày 3.10, tại xã Bến Lức, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 830C (ĐT830C). Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội đặc biệt, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn nút khởi công dự án ẢNH: B.B

Dự án ĐT830C có chiều dài 9 km, tổng vốn đầu tư 1.850 tỉ đồng, từ ngân sách tỉnh. Tuyến đường được thiết kế mở rộng quy mô nền đường 30 m, mặt đường 20 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành tuyến kết nối liên vùng quan trọng, gắn kết trực tiếp với các trục giao trọng điểm như QL1, Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Bến Lức -Long Thành và cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Cần Thơ...

ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: B.B

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh việc đầu tư nâng cấp ĐT830C không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, mà còn tạo động lực phát triển đô thị Bến Lức theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ngoài vai trò giao thông, tuyến đường còn hình thành trục động lực kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vùng sản xuất tập trung trên địa bàn Tây Ninh và các tỉnh lân cận; giảm tải cho quốc lộ hiện hữu, rút ngắn thời gian vận chuyển, tạo thuận lợi cho phát triển dịch vụ, du lịch, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.