Kinh tế Doanh nghiệp

Tây Ninh sắp có 'chung cư' nuôi heo đầu tiên tại Việt Nam

Hà Khanh
Hà Khanh
29/09/2025 08:53 GMT+7

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam vừa chính thức ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn thực phẩm Muyuan (Trung Quốc) để xây dựng, vận hành dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh.

Theo nội dung ký kết, BAF liên doanh với Tập đoàn Muyuan để xây dựng, vận hành dự án trang trại chăn nuôi nhà cao tầng tích hợp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dự án có quy mô ước tính 64.000 heo nái và 1,6 triệu heo thịt bán ra/năm; công suất nhà máy cám ước tính 600.000 tấn/năm; tổng đầu tư 12.000 tỉ đồng và doanh thu dự kiến khoảng 10.000 tỉ đồng/năm. Dự án đã được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6 và Chính phủ cho phép triển khai vào tháng 8.

- Ảnh 1.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; lãnh đạo UBND và sở ban ngành nhiều tỉnh, thành; lãnh đạo Tập đoàn Thực phẩm Muyuan cùng các đối tác quan trọng của BAF

Từ bài học kinh nghiệm của Trung Quốc đã chứng minh tính hiệu quả và nhiều ưu điểm của mô hình chăn nuôi trong nhà cao tầng so với mô hình chăn nuôi truyền thống. Theo đó, các "chung cư" nuôi heo sẽ giúp tối ưu hóa diện tích đất từ 5 - 8 lần và nhân công lao động từ 20 - 30%, là giải pháp hiệu quả cho thực trạng khan hiếm quỹ đất chăn nuôi hiện nay tại nước ta, đặc biệt là đối với các khu vực có địa hình phức tạp.

Mô hình này còn giúp kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học thông qua thiết kế nhiều tầng tách biệt, ứng dụng công nghệ lọc không khí 4 lớp giúp lọc và ngăn ngừa hiệu quả nhiều virus nguy hiểm; hệ thống khử mùi - khử khuẩn thông minh giúp đảm bảo không khí sạch mầm bệnh, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Ảnh 2.

Với mô hình chăn nuôi heo mới, BAF đặt mục tiêu quy mô chăn nuôi heo đến năm 2030 đạt 450.000 heo nái và 10.000.000 heo thương phẩm

"BAF đã chủ động hợp tác chiến lược với Muyuan - một đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong triển khai mô hình trại nhiều tầng, đồng thời là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của chính quyền, sự hợp tác của đối tác quốc tế và nỗ lực của đội ngũ, dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại Tây Ninh sẽ có những đóng góp tích cực trên hành trình chuyển đổi nền chăn nuôi nước nhà sang hiện đại, bền vững; góp phần ổn định nguồn cung thịt, mang đến cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm sạch – an toàn với giá cả cạnh tranh", bà Bùi Hương Giang - Tổng giám đốc BAF Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Gao Tong - Giám đốc Tài chính Tập đoàn Thực phẩm Muyuan chia sẻ: Dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà tầng này là một ví dụ điển hình về cách chúng tôi bổ sung thế mạnh cho nhau và cùng kiến tạo một tương lai chung. Điều này sẽ cung cấp cho thị trường Việt Nam các sản phẩm thịt lợn sạch hơn, tươi ngon hơn và an toàn hơn, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa và phát triển bền vững ngành chăn nuôi Việt Nam.


Heo ăn chay sẽ được đưa vào nuôi trong 'chung cư'

UBND tỉnh Tây Ninh vừa điều chỉnh và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án chiến lược, trong đó có dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi heo nhà cao tầng của công ty BAF - doanh nghiệp độc quyền sở hữu thương hiệu heo ăn chay đầu tiên tại Việt Nam.

