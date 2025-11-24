Đình Bắc và Minh Phúc báo tin vui, U.23 Việt Nam có lực lượng mạnh cho trận gặp Lào

Đình Bắc hôn áo CLB CAHN ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam nhận tin quá vui

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã tập trung ngày 23.11 tại TP.HCM, với lực lượng chưa phải mạnh nhất do nhiều trụ cột bận cùng các CLB thi đấu vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025 - 2026.

Số cầu thủ này có Văn Khang, Công Phương, Tuấn Phong (Thể Công Viettel) hay Trần Thành Trung, Đức Việt, Lê Phát (Ninh Bình FC), Nhật Minh (CLB Hải Phòng) và nhóm cầu thủ CLB Công an Hà Nội (CAHN) gồm Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc...

Tin rất vui đã đến khi U.23 Việt Nam sẽ bảo đảm có được lực lượng tốt nhất, bao gồm tiền đạo chủ lực Đình Bắc cho trận ra quân gặp Lào tại Songkhla (Thái Lan) ngày 4.12.

Đình Bắc được xem là trung phong cắm số 1 của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 ảnh: Minh Tú

Đến ngày hôm nay 24.11, phần lớn các cầu thủ kể trên đều lần lượt tập trung đội U.23 Việt Nam tại phường Vũng Tàu (TP.HCM). Ngoại trừ nhóm cầu thủ CLB CAHN bận thi đấu ở AFC Champions League 2 (ngày 27.11) và ASEAN Club Championship (ngày 3.12).

Ông Kim có đủ lực lượng mạnh nhất

Rất may là CLB CAHN sau khi tham khảo ý kiến các cầu thủ, bất kể trận thua Thể Công Viettel, đã đồng ý "bật đèn xanh" để bộ 3 cầu thủ Đình Bắc, Lý Đức và Minh Phúc có thể hội quân U.23 Việt Nam sớm.

Cụ thể, bộ 3 tuyển thủ U.23 Việt Nam này sau trận tiếp đón CLB Bắc Kinh Quốc An trên sân Hàng Đẫy tại AFC Champions League 2 ngày 27.11 sẽ bay vào TP.HCM hội quân cùng U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu với Lào ảnh: Ngọc Linh

HLV Mano Polking (CLB CAHN) sau buổi nói chuyện với Đình Bắc, đã đồng ý cho chân sút trẻ tập trung sớm, để cống hiến cho U.23 Việt Nam.

Đây là điều rất quan trọng vì đội U.23 Lào sở hữu lực lượng khá mạnh, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Dự kiến sau trận ra quân, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi và điều chỉnh trước khi bước vào trận đấu rất quan trọng với U.23 Malaysia ngày 11.12, quyết định tấm vé vào bán kết nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33.



