Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc và Minh Phúc báo tin vui, U.23 Việt Nam có lực lượng mạnh cho trận gặp Lào

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
24/11/2025 11:13 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có Đình Bắc và Minh Phúc cho trận ra quân gặp Lào tại SEA Games 33.

Đình Bắc và Minh Phúc báo tin vui, U.23 Việt Nam có lực lượng mạnh cho trận gặp Lào- Ảnh 1.

Đình Bắc hôn áo CLB CAHN 

ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam nhận tin quá vui

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã tập trung ngày 23.11 tại TP.HCM, với lực lượng chưa phải mạnh nhất do nhiều trụ cột bận cùng các CLB thi đấu vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025 - 2026.

Số cầu thủ này có Văn Khang, Công Phương, Tuấn Phong (Thể Công Viettel) hay Trần Thành Trung, Đức Việt, Lê Phát (Ninh Bình FC), Nhật Minh (CLB Hải Phòng) và nhóm cầu thủ CLB Công an Hà Nội (CAHN) gồm Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc...

Tin rất vui đã đến khi U.23 Việt Nam sẽ bảo đảm có được lực lượng tốt nhất, bao gồm tiền đạo chủ lực Đình Bắc cho trận ra quân gặp Lào tại Songkhla (Thái Lan) ngày 4.12.

Đình Bắc và Minh Phúc báo tin vui, U.23 Việt Nam có lực lượng mạnh cho trận gặp Lào- Ảnh 2.

Đình Bắc được xem là trung phong cắm số 1 của U.23 Việt Nam tại 

SEA Games 33

ảnh: Minh Tú

Đến ngày hôm nay 24.11, phần lớn các cầu thủ kể trên đều lần lượt tập trung đội U.23 Việt Nam tại phường Vũng Tàu (TP.HCM). Ngoại trừ nhóm cầu thủ CLB CAHN bận thi đấu ở AFC Champions League 2 (ngày 27.11) và ASEAN Club Championship (ngày 3.12).

Ông Kim có đủ lực lượng mạnh nhất

Rất may là CLB CAHN sau khi tham khảo ý kiến các cầu thủ, bất kể trận thua Thể Công Viettel, đã đồng ý "bật đèn xanh" để bộ 3 cầu thủ Đình Bắc, Lý Đức và Minh Phúc có thể hội quân U.23 Việt Nam sớm.

Cụ thể, bộ 3 tuyển thủ U.23 Việt Nam này sau trận tiếp đón CLB Bắc Kinh Quốc An trên sân Hàng Đẫy tại AFC Champions League 2 ngày 27.11 sẽ bay vào TP.HCM hội quân cùng U.23 Việt Nam.

Đình Bắc và Minh Phúc báo tin vui, U.23 Việt Nam có lực lượng mạnh cho trận gặp Lào- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu với Lào

ảnh: Ngọc Linh

HLV Mano Polking (CLB CAHN) sau buổi nói chuyện với Đình Bắc, đã đồng ý cho chân sút trẻ tập trung sớm, để cống hiến cho U.23 Việt Nam.

Đây là điều rất quan trọng vì đội U.23 Lào sở hữu lực lượng khá mạnh, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Dự kiến sau trận ra quân, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi và điều chỉnh trước khi bước vào trận đấu rất quan trọng với U.23 Malaysia ngày 11.12, quyết định tấm vé vào bán kết nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33.


Tin liên quan

Việt kiều Thành Trung sẽ giúp U.23 Việt Nam mạnh hơn: Phải vô địch SEA Games

Việt kiều Thành Trung sẽ giúp U.23 Việt Nam mạnh hơn: Phải vô địch SEA Games

Trần Thành Trung có cơ hội thứ hai để chứng tỏ bản thân tại U.23 Việt Nam, khi được HLV Kim Sang-sik triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tiến Linh giải 'cơn khát', CLB Công an TP.HCM đấu đội của Công Phượng ở tứ kết Cúp quốc gia

CLB Hải Phòng chơi quá hay, nhưng Hoàng Đức giúp Ninh Bình thắng ngược nghẹt thở

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Đình Bắc Kim CAHN Sea games AFC Champions League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận