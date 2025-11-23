CLB Hải Phòng chơi quá hay, nhưng Hoàng Đức giúp Ninh Bình thắng ngược nghẹt thở

Tiền đạo Joel lùi về hỗ trợ phòng ngự ở giữa sân ngăn cản Hoàng Đức ảnh: Minh Tú

Màn trình diễn ấn tượng của CLB Hải Phòng

Tối 23.11, cuộc chạm trán giữa CLB Hải Phòng và Ninh Bình FC ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025 - 2026 thực sự là màn trình diễn ấn tượng giữa 2 đội bóng cùng chọn cách chơi bóng tấn công, tốc độ và cởi mở.

Tiếp đón đội bóng đang dẫn đầu V-League 2025 - 2026, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã xem đó là cơ hội để CLB Hải Phòng chứng minh cho tất cả thấy rằng mình có thể chơi tấn công hay như thế nào.

Trong phần lớn hiệp 1, đội chủ sân Lạch Tray chơi hoàn toàn lấn lướt so với đội khách, áp đảo hoàn toàn về thế trận trên sân và cả số cơ hội tạo ra (sút 8 trúng đích 3 so với tỷ lệ 4-1 của Ninh Bình FC).

Hữu Nam cùng Nhật Minh ăn mừng bàn mở tỷ số cho CLB Hải Phòng ảnh: Minh Tú

Quan trọng hơn tuyến giữa với bộ 3 Friday - Mạnh Dũng - Luiz Antonio đã hoàn toàn chia cắt được dàn tiền vệ danh tiếng của đội khách, khiến Hoàng Đức, Đức Chiến, Trần Thành Trung gặp rất nhiều khó khăn.

Lợi thế trên sân đó đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Hữu Nam ở phút thứ 10, sau đó CLB Hải Phòng tạo ra sự khó khăn, ức chế rất lớn đến đội khách, để khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-0 trong sự hưng phấn của CĐV sân Lạch Tray.

Hoàng Đức tạo ra khác biệt

Hiệp 2 khởi đầu với tình thế không khác lắm so với nửa sau hiệp 2, khi CLB Hải Phòng không cần kiểm soát bóng quá nhiều (46% so với 54%) nhưng vẫn nắm được thế chủ động trên sân nhờ lối chơi tập thể đồng bộ và hiệu quả.

Đình Triệu cùng hàng thủ CLB Hải Phòng ngăn cản pha xâm nhập của Quốc Việt ảnh: Minh Tú

Bước ngoặt đến ở phút 69, từ quả đá phạt ngang mép vòng 16 m 50, Hoàng Đức tung ra quả đá phạt xoáy rất khó chịu. Hậu vệ Thái Bảo trong nỗ lực cản phá với đã chạm khẽ thay đổi hướng bóng đi vào lưới trong sự bất ngờ của Đình Triệu.

Bàn gỡ hòa 1-1 đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho Ninh Bình FC, khiến trận đấu trong những phút cuối trở nên vô cùng hấp dẫn và gay cấn, khi Ninh Bình FC dồn toàn lực gia tăng sức ép với những nhân tố tấn công vừa vào sân như Gia Hưng, Lê Phát...

Các ngoại binh của CLB Hải Phòng đã chơi rất hay trong phần lớn trận đấu ảnh: Minh Tú

Phút 89, Lê Phát cướp bóng và chuyền vừa tầm để cầu thủ vào sân thay người Gustavo băng xuống buộc Đình Triệu phạm lỗi, đem về quả phạt đền. Trên chấm 11 m, chính Dos Anjos đã không mắc sai lầm nào, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho đội khách.

Quá tiếc cho CLB Hải Phòng với màn trình diễn rất hay và ấn tượng suốt gần hết trận đấu trước Ninh Bình FC. Nhưng chiến thắng của đội bóng cố đô cũng rất xứng đáng, thể hiện được ưu thế sức mạnh của dàn sao khiến mọi đội bóng phải thèm khát.