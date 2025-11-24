Bùi Vĩ Hào chỉ thẳng 2 đối thủ đáng sợ của U.23 Việt Nam, không phải Malaysia mà là…

Bùi Vĩ Hào nói gì về lần cuối đủ tuổi dự SEA Games?

Trước buổi tập đầu tiên của đội U.23 Việt Nam tại phường Bà Rịa (TP.HCM), Bùi Vĩ Hào chia sẻ: "Cảm giác của tôi là rất hạnh phúc và vinh dự khi được gọi trở lại đội U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games sau hành trình phục hồi chấn thương kéo dài 8 tháng. Tôi sẽ cố gắng hết sức ở đợt tập trung lần này bởi đây chính là kỳ SEA Games cuối cùng mà tôi còn đủ tuổi tham dự".

Ở đỉnh cao phong độ, Vĩ Hào chính là tiền đạo hay nhất của lứa U.22 Việt Nam hiện tại. Anh từng được đá chính tại AFF Cup 2024, góp công lớn vào chức vô địch của đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Tiền đạo của CLB Becamex TP.HCM nói thêm: "Ở CFA China Team - Panda Cup 2025 vừa rồi, tôi được thi đấu 2 trận và vào sân trong những phút cuối. Đây là thời gian giá trị để giúp tôi lấy lại cảm giác thi đấu, thể lực sau quãng nghỉ dài. Tôi sẽ cố gắng thích nghi nhanh nhất để có thể đáp ứng được yêu cầu từ BHL. Thời điểm này, tôi đã hồi phục 90% rồi. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có một suất dự SEA Games 33".

Cuối cùng, Vĩ Hào đưa ra đánh giá về 2 ứng cử viên vô địch khác, đối thủ chính với đội U.23 Việt Nam là U.23 Thái Lan, Indonesia: "Đó đều là những đối thủ quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á rồi. Tôi nghĩ năm nay các đối thủ cũng sẽ có những sự thay đổi về đội hình. Với tôi, đội nào cũng là đội mạnh và đội nào cũng sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng".



