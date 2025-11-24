Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trần Đình Trọng bị thẻ đỏ khiến CLB CAHN thua ngược, trọng tài gây tranh cãi

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/11/2025 16:54 GMT+7

Tối 23.11, trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Thể Công Viettel ở vòng 16 Cúp quốc gia 2025-2026, tình huống Đình Trọng phạm lỗi với Văn Khang đã dấy lên tranh cãi.

Tại sao trọng tài rút thẻ đỏ phạt Đình Trọng?

Pha bóng này diễn ra ở phút 79. Khi đó, Văn Khang băng lên rất tốc độ và ngã xuống sau khi có tác động từ phía Đình Trọng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Lê Vũ Linh quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với trung vệ sinh năm 1997, khiến CLB CAHN chỉ còn chơi với 10 người.

Trần Đình Trọng bị thẻ đỏ khiến CLB CAHN thua ngược, trọng tài gây tranh cãi- Ảnh 1.

Văn Khang (áo trắng) di chuyển chéo vào trong, có cơ hội đối mặt thủ môn Nguyễn Filip và bị Đình Trọng phạm lỗi

ẢNH: FPT PLAY

Trần Đình Trọng bị thẻ đỏ khiến CLB CAHN thua ngược, trọng tài gây tranh cãi- Ảnh 2.

Trọng tài tham khảo VAR trước khi ra quyết định

ẢNH: FPT PLAY

Trần Đình Trọng bị thẻ đỏ khiến CLB CAHN thua ngược, trọng tài gây tranh cãi- Ảnh 3.

Đình Trọng bị truất quyền thi đấu

ẢNH: MINH TÚ

Từ góc quay truyền hình, tác động từ phía Đình Trọng là không rõ ràng. Vì thế, nhiều người hâm mộ cho rằng quyết định của trọng tài là nặng, khiến CLB CAHN thất bại. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã đưa ra quyết định đúng.

Theo phân tích của giới chuyên môn, ở tình huống này, cầu thủ áo đỏ - tức Đình Trọng, ở phía sau đã chạy băng cắt vào đường chạy của cầu thủ áo trắng (crossing the line) - tức Văn Khang. Đầu gối Đình Trọng đã va chạm vào Văn Khang, khiến tiền vệ của CLB Thể Công Viettel ngã nên đây bị xem là một lỗi.

Thuật ngữ "crossing the line" – "chạy băng cắt" là thuật ngữ mới trong phân tích lỗi mà ở các khóa học VAR gần đây tại Việt Nam, các giảng viên FIFA đã truyền đạt: "Một khi cầu thủ tiền đạo đã vượt qua ở phía trước cầu thủ phòng ngự thì cầu thủ phòng ngự phía sau phải hết sức cẩn thận khi "crossing the line", nếu tạo ra va chạm tác động đến cầu thủ phía trước sẽ bị phạt. Trong trường hợp này, khi trong tài đã quyết định phạt lỗi như vậy thì sẽ dẫn đến một hệ quả khác: Lỗi chiến thuật - DOGSO – ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương và vì lý do đó mà cầu thủ phạm lỗi phải nhận thẻ đỏ".

Thất bại này quả thực là điều tiếc nuối với CLB CAHN. Thời điểm Đình Trọng nhận thẻ đỏ, thầy trò HLV Alexandre Polking dẫn trước đối thủ 2-1. Bất lợi về mặt quân số khiến CLB CAHN chịu nhiều sức ép hơn, bị gỡ hòa 2-2 và sau đó thất bại trong loạt đá luân lưu. Trước đó, đội bóng ngành công an chơi hay, tạo ra rất nhiều cơ hội. 

Khám phá thêm chủ đề

Đình Trọng Văn Khang CLB CAHN CLB Thể công Viettel
