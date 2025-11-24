Xuân Son lần đầu đá trọn 90 phút sau 11 tháng, tân HLV Nam Định nói điều cực bất ngờ

'Xuân Son vẫn rất khỏe'

HLV Mauro Jeronimo: "Tôi nghĩ không có gì mạo hiểm vì Xuân Son đã chơi 45 phút trước đó mà không gặp vấn đề gì. Dù vậy, thành thật mà nói, những phút thi đấu trước Lào không có cường độ cao như trận đấu này. Cậu ấy không phải di chuyển quá nhiều mà chỉ hoạt động ở khu vực gần vòng cấm địa đối phương. Khi đối đầu một đội hình phòng ngự lùi sâu, tiền đạo không cần di chuyển nhiều ở những trận gặp các đối thủ pressing quyết liệt".

HLV người Bồ Đào Nha nói thêm: "Xuân Son vẫn rất khỏe, cậu ấy biết cách tự chuẩn bị một cách kỹ càng để sẵn sàng thi đấu. Đây là trận đầu tiên cậu ấy chơi đủ 90 phút sau một khoảng thời gian rất dài, là tín hiệu tích cực cho CLB Nam Định cũng như đội tuyển Việt Nam".

HLV Mauro Jeronimo đánh giá cao màn trình diễn của Xuân Son ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Xuân Son đã ghi 1 bàn vào lưới Lào, chơi hay ở trận gặp CLB Long An ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Trước đó, vào tối 23.11, Xuân Son đá đủ 90 phút, góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của CLB Nam Định trước đội Long An trên sân Thiên Trường. Anh không trực tiếp lập công, nhưng cũng để lại ấn tượng rất lớn. Anh chơi năng nổ với 2 cú đánh đầu suýt thành bàn, 2 pha dứt điểm rất căng, thu hút hàng thủ đối phương, tạo nhiều cơ hội cho đồng đội.

Đây là lần đầu tiên Xuân Son chơi 90 phút sau khi chấn thương. Lần gần nhất anh làm điều này là ở trận gặp đội tuyển Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2024, diễn ra hồi tháng 1. Khi đó, Xuân Son lập một cú đúp giúp đội tuyển Việt Nam thắng 2-1. Với đà trở lại này, chân sút sinh năm 1997 có thể lấy lại phong độ tốt nhất trước khi đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia vào tháng 3.2026.